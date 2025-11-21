Земетресение разтърси Бангладеш

З еметресение с магнитуд 5,5 е регистрирано в Бангладеш, предаде "Ройтерс", като се позова на информация на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
#Earthquake possibly felt 29 sec ago in #Bangladesh. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 21, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/aVeWXbQGLh
Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът. Земетресението е настъпило в 10:38 ч. местно време близо до град Нарсингди, на около 30 км североизточно от столицата на страната Дака.
Според Германския изследователски център по геонауки (GFZ) магнитудът е 5,7 по Рихтер.
A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.— DD News (@DDNewslive) November 21, 2025
The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN
Американският институт за геологически изследвания предполага, че е възможно да има „значителен брой жертви“.
Трусът е усетен и в Индия, където жители споделят, че се е усетило люлеене, десетки са излезли в паника от домовете си, уплашени от възможни срутвания.