Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

16 април 2026, 13:36
Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия
Източник: БТА

П резидентът на Украйна, Володимир Зеленски пристигна в Нидерландия днес, за да приеме международната награда "Четири свободи", която се връчва на него и на целия украински народ като признание за смелостта им през четирите години война с Русия, предаде Ройтерс. 

Името на наградата идва от речта на американския президент Франклин Рузвелт, произнесена през 1941 година, която очертава четирите основни човешки свободи - свобода на словото и медиите, свобода на вероизповеданието, свобода от лишения и свобода от страха.

През януари фондацията "Рузвелт" обяви Зеленски и украинския народ за носители на наградата, като заяви, че тя е признание "за тяхната смела борба за свобода и демокрация при изключително трудни обстоятелства".

Зеленски награди Джонсън с Ордена на свободата

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си", добавиха членове на фондацията. 

От началото на войната, през февруари 2022 година, загинаха стотици хиляди души, милиони емигрираха, а украинските градове са опустошени, припомня Ройтерс.

САЩ награди Зеленески с "Медал на свободата"

На церемонията в историческия град Миделбьорг, в южна Нидерландия, присъстваха нидерландският крал Вилем-Александър и премиерът на страната Роб Йетен. 

Други тазгодишни лауреати са Комитетът за защита на журналистите, защитаващ свободата на словото и медиите, както и френската активистка Жизел Пелико, за борбата ѝ в подкрепа на свободата от страха. Нейният съпруг беше обвинен за това, че поканил редица мъже да извършват сексуални посегателства срещу нея, докато тя е в безсъзнание.

От организацията съобщиха, че отличеният с награда за свобода на вероизповеданието не може да бъде обявен по причини, свързани със сигурността. Носителка на наградата за свобода от лишения стана чилийската активистка Исидора Урибе Силва. 

Източник: БТА, Антония Митева    
Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

pariteni.bg
Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

carmarket.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 19 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 16 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 17 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 18 часа
"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

Свят Преди 10 минути

В емоционална изповед в Австралия принц Хари призна, че години наред е отхвърлял кралската си роля, обвинявайки я за смъртта на принцеса Даяна. Херцогът сподели за борбата с депресията и как бащинството му е дало нова цел в живота

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 29 минути

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

Любопитно Преди 1 час

Световното първенство през 2026 г. наближава, а звезди като Роналдо, Меси и Неймар вече диктуват тенденциите извън терена. Вижте кои са най-стилните футболисти, които превръщат висшата мода и стрийт стайла в свое второ игрище

Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Любопитно Преди 1 час

Представиха първия трейлър на „Godzilla Minus Zero“, който пренася екшъна в Ню Йорк две години след събитията в „Minus One“. Режисьорът Такаши Ямазаки обяви Imax премиера през ноември, по-голям бюджет и завръщане на оцелелите герои в продължението

Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

Свят Преди 1 час

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 1 час

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Преди 1 час

Трейлърът на драмата „As Deep as the Grave“ разкри как изкуствен интелект „възкреси“ Вал Килмър за последна голяма роля. С подкрепата на семейството му, технологията връща покойната легенда на екрана в етичен проект, който променя Холивуд

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

Свят Преди 1 час

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Любопитно Преди 2 часа

Иновативното колело за раздвижване Helix VitalBike ви позволява да тренирате ръцете и краката едновременно

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 2 часа

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Любопитно Преди 2 часа

Синът на шеф Манчев се включва в новата спасителна мисия на предаването край Иракли

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

България Преди 2 часа

През 2025 г. наемите в ЕС са се повишили средно с 3.1%, като в редица страни увеличенията са двуцифрени

<p>&bdquo;Върнахме си родината&ldquo;:&nbsp;Може ли Петер Мадяр да излекува Унгария от 16 години Орбанизъм?</p>

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

Свят Преди 2 часа

Между борбата с корупцията и подобряването на отношенията с ЕС – пред какви предизвикателства ще се изправи новото унгарско правителство

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 2 часа

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 2 часа

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

България Преди 2 часа

Необичаен инцидент блокира подлеза на Орлов мост, след като автомобил без надзор се спусна по стълбите. По първоначални данни няма пострадали, а екипи на полицията изясняват причините за самопроизволното тръгване на колата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Edna.bg

Шеф Иван Манчев: Майка ми не ме пускаше на море до 17 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Отровата, която убива Реал Мадрид

Gong.bg

Патрис Евра за Винисиус: Досаден е да се гледа

Gong.bg

Сигнал за бомба в столично училище

Nova.bg

Европа има самолетно гориво за 6 седмици, твърди МАЕ

Nova.bg