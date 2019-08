М ъж похити автобус и държи пътниците му за заложници в Рио де Жанейро. Похитителят заплашва да запали превозното средство, съобщават от полицията, цитирани от агенция Аустралиан Асошиейтед прес (AAP).

Федералната магистрална полиция информира, че се водя преговори с въоръжения мъж, койтo

държи за заложници 37 души

от рано тази сутрин. Автобусът е спрян на натоварен мост, който свързва община Нитерой с центъра на Рио де Жанейро.

An armed man has taken people hostage on the Rio-Niterói Bridge in Rio de Janeiro, Brazil. https://t.co/Ej1VtVvor2

Най-малко четирима заложници са освободени до този момент. Те съобщили на властите, че похитителят е разлял бензин в превозното средство и заплашва да го запали.

Твърди се, че мъжът е идентифициран като полицейски служител, но тази информация засега не е потвърдена.

#BREAKING



A masked man has taken dozens of bus passengers as hostage on the bridge between #RioDeJaneiro and #Niteroi in #Brazil



pic.twitter.com/pGPkQ52NJp