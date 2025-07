"Украинската армия e понсла сериозни загуби през уикенда, както на бойното поле, така и извън него". В неделя, 20 юли 2025 г., руските въоръжени сили са превзели стратегически важното село Бела гора в т. нар. "Донецка народна република", в Краматорска област, съобщиха руските агенции ТАСС и РИА Новости.

Това малко селце, с едва около 70 постоянни жители, има ключово стратегическо положение, защото се намира на 8 км северно от Торецко и на 9 км югоизточно от Константиновка, което го прави важна точка на картата на Донбас.

Селото е превзето от войници от руската група войски "Юг". Според анализа на руски военни експерти, превземането на Бела гора е позволило на руските сили напълно да обезопасят района южно от Часов Яр , който е под обсада от месеци, и да разширят предмостието в посока Константиновка и по-нататък към Краматорск.

✈️🇺🇦 While performing a combat mission, the commander of the squadron that shot down enemy Shaheds in the Odesa region, Konstantyn Ivanovich Oborin, with the call sign "Kamikaze", died. 🕯️ 63-year-old Konstantyn Ivanovich was a pilot of Yak-52 aircraft, a veteran of the war in… pic.twitter.com/rdzIdzRZxj

В други части на фронтовата линия ситуацията остана предимно стабилна през последните 24 до 48 часа, с незначителни движения. Въпреки това руските войски са продължили операцията по обкръжаването на Мирноград (който руснаците наричат Димитров), като допълнително са изтласкали украинските сили от Донбас.

През почивните дни укранските медии съобщиха и за смъртта на известния пилот Константин Оборин.

Според руски източници, украински учебен самолет Як-52, използван за прихващане на дронове, е бил ударен от руски "Геран-2“. Пилотът, полковник от ВСУ Константин Оборин, също член на местния аероклуб, е загинал.

I am deeply sorry to learn that one our Magnificent Men has been killed on a combat mission over Odesa. You will recall our heroes take to the skies in Yak-52s to shoot down incoming shaheds. Col (Retd) Konstantin Oborin was one of those heroes. RIP-Eternal blue skies pic.twitter.com/rs52VXvKJ2