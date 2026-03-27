Задържаха турска актриса, известна у нас, във връзка с наркоскандал

П опулярната актриса от турските сериали Ханде Ерчел, за която бе издадена заповед за арест в рамките на разследване срещу известни турски личности за употреба на наркотици, беше задържана веднага след завръщането си в Турция от чужбина, където продължава образованието си, съобщава сайтът Хаберлер.

Хванаха турски звезди при операция срещу наркотрафика

Мащабното разследване за наркотици, водено от Главната прокуратура на Истанбул, засегна много известни личности от обществения, деловия и спортния свят.

Hande Erçel, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi



Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gelerek kan ve saç örneği verdi

Актрисата Ханде Ерчел беше сред общо 16 имена, за които властите издадоха заповеди за арест в рамките на поредната вълна от арести по обвинения в притежание за лична употреба и улесняване на употребата на наркотици. След новината за това тя обяви в социалните медии, че се намира в чужбина поради образованието си, но ще се върне в Турция, за да даде показания. Ерчел каза, че обича страната си и вярва в държавата и турското правосъдие, както и в това, че ситуацията ще се изясни в най-скоро време.

След задържането ѝ днес в Истанбул тя е дала показания пред прокуратурата и е била насочена към Института по съдебна медицина за вземане на проби от коса и кръв.

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Ханде Ерчел е позната и у нас с ролите си в сериали като "Слънчеви момичета" и "Почукай на вратата ми".