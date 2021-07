Задържаха Лил Бейби в Париж за пренасяне на наркотици

А мериканският рапър Лил Бейби е бил задържан в Париж по обвинение в транспортиране на наркотици, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение на градската прокуратура.

Звездата от NBA Джеймс Хардън също е бил спрян, но не е задържан, уточниха от прокуратурата във френската столица. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как полиция обискира звездата от "Бруклин нетс" на един от най-елитните булеварди във френската столица.

Lil Baby and James Harden Stopped by Cops in Paris, Report Says Rapper Arrested https://t.co/r5w8UZ537t

От прокуратурата съобщиха, че е задържан още един човек, но самоличността му не се разкрива. В ход е разследване.

Хардън и Лил Бейби, чието истинско име е Доминик Джоунс, са в Париж за Седмицата на модата, съобщават местни медии.

lil baby reportedly was taken in custody in Paris for having 20 grams of weed pic.twitter.com/PmMJnHs7gR