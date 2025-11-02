Свят

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

Това съобщи вътрешното министерство

2 ноември 2025, 18:22
Б роят на хората, търсещи убежище в Германия, продължава да намалява, като от началото на годината са подадени 97 277 молби, предаде ДПА, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи. За същия период миналата година са подадени 199 947 заявления. 

"Политиката ни за обрат по отношение на миграцията работи", заяви днес вътрешният министър Александър Добринт пред вестник "Билд". 

Говорител на министерството изтъкна засилените проверки по границите. От май месец на около 18 600 души им е било отказано да влязат в страната или са били изпратени обратно на германската граница, каза той. 

След встъпването си в длъжност през май Добринт обяви, че ще има хора, търсещи убежище, на които ще им бъде отказвано да влязат в Германия. 

Мерките, предприети от страните на Балканския полуостров, също са изиграли роля. Допълнителен фактор е и промяната на ситуацията в Сирия, от където преди идваха много хора, търсещи убежище. През декември президентът на Сирия Башар Асад бе свален от власт. 

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин

Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Щетите са в процес на изясняване

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

<p>Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания</p>

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

Баща и 17-годишната му дъщеря са сред жертвите

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Акция "Зима": Хиляди нарушения и засилен трафик по пътищата

Ученическата ваканция около Деня на будителите доведе до засилен трафик по пътищата, а "Пътна полиция" отчете хиляди нарушения още в първия ден на проверките

<p>Иран ще възстанови ядрените си съоръжения &quot;с още по-голяма сила&quot;</p>

Пезешкиан: Иран ще възстанови ядрените си съоръжения "с още по-голяма сила"

Същевременно, Пезешкиан подчерта, че Иран няма намерение да се сдобива с ядрено оръжие

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано, че четирима души са били убити при израелски удар

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Огън не ги изгори: Петима свети мъченици загинали жестоко в Персия заради вярата си

Често християните са ставали жертва на политически борби както вътре в една империя или държава, така и между държавите

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана има щети по гражданската инфраструктура

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

За една нощ: Русия свали 164 украински дрона над 10 региона

26 дрона са свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексиран през 2014 г.

<p>Президентът Радев: Египет е стратегически партньор за България и ЕС</p>

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

