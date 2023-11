Марио Балотели се измъкна невредим след „тежка катастрофа“

Б ившият нападател на "Манчестър Сити" Марио Балотели избегна контузия след тежка автомобилна катастрофа в Бреша, Италия.

Според италианския вестник "Fatto Quotidiano" инцидентът е станал в Орзинуови, в Бреша, родния град на Балотели, около 20:30 часа в четвъртък.

Балотели, който сега играе за турския "Адана Демирспор", се завърна у дома, докато се възстановява от контузия.

Mario Balotelli was involved in an accident that left his car completely damaged in Brescia. Fortunately, the player was unhurt. 🙏🏾 #GTVSports pic.twitter.com/ZM5FTgcWxl

Съобщава се, че 33-годишният футболист е загубил контрол над своя автомобил Audi Q8 на стойност 120 000 евро, който се е блъснал в стена, като ударът от сблъсъка е задействал въздушните възглавници на колата.

Балотели бил обслужен от парамедици, след като излязъл от колата си и легнал на земята. Съобщава се, че нападателят е избегнал сериозни наранявания след катастрофата.

Sky Sport Italia съобщи, че местната полиция се е опитала тества Балотели с дрегер след катастрофата, но той е отказал. Заради това е конфискувана на шофьорската му книжка от полицията.

Mario Balotelli was unharmed after an accident that left his car completely damaged. pic.twitter.com/7nJLcwUHDY

Балотели влиза в медийните заглавия няколко пъти по време на кариерата си. Това става през 2010 г., когато се присъединява към "Манчестър".

Нападателят катастрофира със своето Audi R8 на път за тренировъчната база на клуба и се оказа, че носи 5000 евро в брой по време на инцидента. Когато полицията го попитала защо, той отговорил: „Защото съм богат“.

Mario Balotelli was the victim of a car accident in Brescia. 🇮🇹 😨



According to a local police official, the Italian refused to take a breathalyzer test.



Balotelli was unhurt but walked with difficulty after the accident. pic.twitter.com/BKtDiWRrGn