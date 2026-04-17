Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

С АЩ са уведомили Литва за възможно забавяне при доставките на боеприпаси, закупени от тях, поради войната в Близкия Изток, заявиха представители на литовското министерство на отбраната, цитирани от Ройтерс.

Американските власти информираха редица европейски държави, включително балтийските и скандинавските страни, че има вероятност някои поръчки на боеприпаси да бъдат забавени, тъй като войната с Иран изчерпва запасите им.

"Поддържаме непрекъснат контакт с Пентагона относно доставката на поръчаните от САЩ военни съоръжения и боеприпаси и се ръководим по официалната информация, предоставена от нашите съюзници", заяви говорител на министерството на отбраната на Литва.