Владимир Тенев от „Робин Худ” отговори на Илън Мъск

С лед атаката срещу хедж фоновете на „Уолстрийт”, която стана известна под името на компанията за компютърни игри „Геймстоп”, изненадващо критики понесе и основаната от българина Владимир Тенев платформа за инвестиции – „Робин Худ”.

Причината е, че спря търговията с акциите на компаниите, които групата от социалната мрежа „Редит” купува, за да удари хедж фондовете, заложили на пазара за поевтиняване на въпросните дружества.

„Изградихме „Робин Худ” за нашите клиенти. За милиони хора, които се чувстват изоставени от финансовата система на Америка. За хората, които се чувстват отблъснати от големите финансови институции на „Уолстрийт”. За тези, които надигат гласа си да се чуе през пазарите и да покаже на света, че инвестирането е за всеки. Миналата седмица станахме свидетели на нещо, което фондовият пазар никога не е изпитвал досега. Рязкото поскъпване на малък брой акции предизвика огромни колебания в цените, силна нестабилност, която накара клиринговите къщи да предприемат бързи действия, за да защитят достъпа до пазара, който позволява ежедневната търговия с активи. Драматична седмица за „Уолстрийт” и „Мейнстрийт” (дребните инвеститори). За броени дни изискванията за депозит, определени от клиринговите къщи, свързани с акции, се увеличиха десетократно. Тези депозити са обезпечението, което плащаме, за да осигурим нашия достъп до клирингови услуги от името на клиентите ни. Те са това, което ни накара да въведем временни ограничения за закупуване на малък брой ценни книжа, за които клиринговите къщи бяха повишили изискванията си за депозит”, обясни Тенев, цитиран от „Ю Ес Ей тудей”.

Той посочи, че спирането на търговията не е някакъв заговор между него и „Уолстрийт”.

„Ние се ангажираме да използваме ставащото като възможност да продължим да се усъвършенстваме и същевременно разширяваме достъпа до цялата финансова индустрия за всички. Ще застанем до обикновените хора в нашата мисия да премахнем бариерите за отваряне на финансовата система. С ново поколение инвеститори начело, бъдещето изглежда малко по-светло. Гордея се с това, което имаме и ще постигнем – заедно”, заяви Тенев, главен изпълнителен директор на „Робин Худ”.

Фирмата се отличава от другите по това, че не взима комисионни и не се занимава със спекулативна търговия на т. нар. договори за разлика.

Днес Тенев обясни, че по време на пазарния хаос, вдъхновен от „Редит” миналата седмица, платформата „Робин Худ” е получила поръчки за покупки на акции на стойност 3 млрд. долара, само за часове. Те просто не е можело да бъдат изпълнени, тъй като от създаването си досега фирмата е набрала общо 2 млрд. долара финансиране под формата на рисков капитал.

В резултат на протестната акция огромният хедж фонд „Цитадел” предостави финансова помощ от 2 млрд. долара на „Мелвин кепитъл мениджмънт”. Въпросното дружество беше заложило, че акциите на „Геймстоп” ще поевтинеят и беше жестоко ударено от купуването им, инициативата, за което тръгна от „Редит”.

Същевременно „Цитадел” е основен източник на приходи за „Робин Худ”, която получава заплащане за маршрутизиране на поръчки до маркетмейкърите от хедж фонда - противоречива практика, известна като плащане за поток на поръчки.

От „Цитадел” отрекоха да имат каквато и да било роля в решението на „Робин Худ” да спре покупките на „Геймстоп”. Милиардерът Илън Мъск обаче запита публично каква е властта на хедж фонда над платформата за търговия, основана от Тенев.

Българинът отговори на мениджъра на „Тесла”, че твърденията му влизат „малко в теориите на конспирацията”.

We stand in support of you, our customers. Democratizing finance for all means giving more people access, not less. We’ll keep monitoring market conditions and will update this Help Center article with the latest changes. https://t.co/x4O4a9VJ9z