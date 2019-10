Великобритания ще проведе избори през декември

П арламентът на Великобритания одобри провеждането на общи избори на 12 декември, съобщи РИА Новости.

С разлика от 438 гласа към 20, парламентът одобри законодателство, което проправя пътя към избори през декември от 1923 година насам, предаде Би Би Си.

Законопроектът все още предстои да бъде одобрен от лордовете, но може да стане закон до края на седмицата.

Съответният законопроект бе внесен от премиера Борис Джонсън, за когото това е четвъртият опит за постигане на общи избори. Опозицията се съгласи с предложението на премиера едва след като ЕС се съгласи да отложи Брекзит за три месеца - до 31 януари 2020 г. - и Джонсън, макар и неволно, прие предложението.

