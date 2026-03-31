Р уснаците трябва да обмислят работа по 12 часа на ден, шест дни в седмицата, тъй като страната се бори с по-дълбока икономическа промяна, заяви в понеделник руският милиардер Олег Дерипаска, предава "Бизнес инсайдър".

Позовавайки се на променената глобална реалност, Дерипаска определи забавянето на руската икономика като нещо повече от типичен спад, воден от лихвените проценти или паричната политика.

Дерипаска: Русия ще свърши парите догодина

„Тази криза е по-дълбока. Тя е причинена от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, с всякакви ограничения“, обяви Дерипаска.

Той твърди, че Русия трябва да се възползва от единствения си реален ресурс - „националният характер“.

„В трудни моменти знаем как да се стегнем и да работим повече“, подчерта Дерипаска.

По-дългото работно време, според него, би могло да помогне на руската икономика да се адаптира по-бързо към променящите се глобални условия.

Москва призна за сериозни икономически проблеми

„Колкото по-скоро преминем към този нов график – от 8:00 до 20:00 часа, включително събота, толкова по-бързо ще завършим тази трансформация“, заяви индустриалният магнат.

Официалните оценки показват, че руската икономика е нараснала с 1% през 2025 г. – рязко забавяне от 4,3% растеж през 2024 г.