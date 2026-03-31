В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

31 март 2026, 15:56
В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Р уснаците трябва да обмислят работа по 12 часа на ден, шест дни в седмицата, тъй като страната се бори с по-дълбока икономическа промяна, заяви в понеделник руският милиардер Олег Дерипаска, предава "Бизнес инсайдър".

Позовавайки се на променената глобална реалност, Дерипаска определи забавянето на руската икономика като нещо повече от типичен спад, воден от лихвените проценти или паричната политика.

„Тази криза е по-дълбока. Тя е причинена от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, с всякакви ограничения“, обяви Дерипаска.

Той твърди, че Русия трябва да се възползва от единствения си реален ресурс - „националният характер“.

„В трудни моменти знаем как да се стегнем и да работим повече“, подчерта Дерипаска.

По-дългото работно време, според него, би могло да помогне на руската икономика да се адаптира по-бързо към променящите се глобални условия.

„Колкото по-скоро преминем към този нов график – от 8:00 до 20:00 часа, включително събота, толкова по-бързо ще завършим тази трансформация“, заяви индустриалният магнат.

Официалните оценки показват, че руската икономика е нараснала с 1% през 2025 г. – рязко забавяне от 4,3% растеж през 2024 г. 

Източник: Business Insider    
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Авария остави без топла вода част от центъра на София

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

