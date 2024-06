Кандидат за шеф в Интерпол е обвинен в отвличането на двама индийски бизнесмени

К андидат за шеф на Интерпол е обвинен в участие в отвличането, задържането, нападението и опита за изнудване на двама индийски бизнесмени.

Адвокатите на Винод и Удит Садху са писали до Интерпол, като казват, че обвиненията срещу Мубита Нава, заместник-комисар на полицията в Замбия, предполагат, че той е „явно неподходящ“ за следващия генерален секретар.

Нава, подкрепен от държавите-членки на Африканския съюз, е един от четиримата в списъка за ролята, като успешният кандидат се очаква да бъде обявен скоро.

