ЕЦБ обмисля въвеждането на дигитално евро

Е вропейската централна банка (ЕЦБ) сериозно обмисля пускането на официална европейска дигитална валута - дигитално евро. Все още обаче не е взето окончателно решение по този въпрос. Това съобщи президентът на ЕЦБ Кристин Лагард на видеоконференция, организирана от Международния валутен фонд (МВФ) по време на есенната сесия на ръководните органи на МВФ и Световната банка.

"Работата вече ще бъде различна. В страните, където водещи бяха парите в брой, сега има много повече доверие в дигиталните плащания. ЕЦБ обмисля дигиталното евро много сериозно", каза тя.

Защо еврото е изгодно за България

Лагард добави, че дигиталното евро не трябва "по никакъв начин" да замества паричните средства, а "само да ги допълва". Тя смята, че евентуалното въвеждане на цифровата валута в ЕС е основно "фокусирано върху предпочитанията на потребителите".

Президентът на ЕЦБ смята създаването на дигиталното евро за "сложен и отнемащ време проект, който няма да бъде осъществен за една нощ", но резултатът "ще бъде по-евтина, по-безопасна и по-бърза" валута.

ЕЦБ: България има още работа преди еврозоната

60% от мултинационалните компании са преминали към широко използване на цифрови технологии в отговор на пандемията от новия коронавирус, подчерта Лагард.

Според нея в Европа половината от служителите на различни компании работят дистанционно. "Само 10% от тях имат желание да се върнат в офиса".

As part of my Governor Talk today at the online #IMFMeetings, I’m talking about the structural changes that may result from the pandemic.

Follow live https://t.co/lQhaHfhRIk https://t.co/oyY79xEneC