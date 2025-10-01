"Ужасяващо": Мъж преби майка си до смърт заради наследство

М ъж ое обвинен, че е убил майка си с градински инструмент, след като в продължение на седмици „агресивно“ я е заплашвал да му даде наследството си, предаде New York Post.

Заместник-шерифите от окръг Крисчън бяха извикани в дома на Каролин Алинг, 65-годишна, в четвъртък около 21:30 ч. в Озарк, след като съпругът ѝ поиска проверка за състоянието ѝ, тъй като тя не отговаряла на телефонните му обаждания през целия ден, съобщи шерифът Брад Коул пред KBTX.

Полицаите се срещнали със сина ѝ, Дерик Алинг, при пристигането си в дома, и веднага започнали да разпитват 39-годишния мъж за местонахождението на майка му, според съдебни документи, получени от медията.

Коул заяви, че неговите заместници заподозрели, че нещо не е наред с поведението на Дерик Алинг по време на разпита, тъй като отговорите му не съвпадали. „Те просто имаха усещане, че нещо не е съвсем наред, и действаха според това“, каза шерифът. „За съжаление, усещането им се оказа вярно.“

‼️HORRIFIC: White Man Brutally SLAUGHTERS His Own Mother With a Gardening Tool—All For Her Inheritance Cash!😱



📍Ozark, Missouri



Thoughts? pic.twitter.com/UCJIKDf30W — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) October 1, 2025

Когато полицаите попитали Алинг дали майка му е добре, той замълчал. Когато последвали въпрос дали знае дали е жива, той им казал, че „не мисли, че е така“. След това Алинг съобщил на заместник-шерифите, че майка му е в къщата за гости, където те открили окървавеното и пребито тяло на Каролин Алинг, съобщи KBTX.

Тя била удряна многократно по главата и лицето с градински инструмент и е получила множество фрактури на черепа, заявиха властите.

Дерик Алинг е обвинен в убийство от първа степен и въоръжено престъпно действие и беше задържан в затвора на окръг Крисчън. В момента той е задържан без право на гаранция. Прокурорите описаха предполагаемите му действия като „насилствени и ужасяващи“.

Доведеният баща на Алинг, който поискал проверката за състоянието на съпругата си, заявил, че доведеният му син бил бенефициент на наследството на майка си и я заплашвал многократно през последните седмици, за да му даде достъп до наследството, според съдебни документи, получени от Kansas City Star.

„Жертвата записвала обвиняемия, докато се държал агресивно и насилствено към нея в седмиците преди убийството ѝ“, отбелязаха властите. Доведеният баща също уж казал на полицията, че той и Каролин Алинг трябвало да „пазят брака си в тайна от страх, че обвиняемият ще действа насилствено към тях, ако разбере“.

Каролин Алинг – лицензиран дентален хигиенист – била родом от Мисури. Тя е обичала животните и да прекарва време край вода, както и със страстта си към „домакинството, изкуството, престоя на открито и строенето на неща“.

Алинг се е признал за невинен по обвинението в убийството на майка си. Той трябва да се яви в съда отново на 14 октомври.