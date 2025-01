11 януари – мъжът, който покори Еверест

Н а 11 януари 1838 г. е направена първата публична демонстрация на морзовата азбука от създателя ѝ Самюъл Морз. Морзовата азбука е начин за кодиране на текстова информация, при който буквите, цифрите и препинателните знаци са представени с помощта на поредици от дълги и къси сигнали, условно наречени „тире“ и „точка“. Азбуката служи за пренос на информация с Морзов апарат.

Морзовата азбука е първият метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. Използвана е масово от държавни институции, военните, всички видове транспорт, медиите и т.н. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея.

On this day in 1838, Samuel Morse’s telegraph system is demonstrated for the first time. pic.twitter.com/oj6SyrPrW6

Инсулин

На тази дата през 1922 г. инсулинът е използван за първи път върху хора, за лечение на диабет. Фредерик Бантинг инжектира 14-годишният канадец Ленард Томпсън. Фредерик Грант Бантинг е канадски физиолог и лекар, професор в Торонто, един от откривателите на инсулина.

Лауреат е на Нобелова награда за физиология или медицина с Джон Маклауд през 1923 г. за откриването на инсулина. Канадското правителство му осигурява доживотно условия да провежда научната си работа. През 1934 г. е посветен в рицарство от крал Джордж V.

Сър Едмънд Хилари

През 2008 г. на този ден умира сър Едмънд Хилари. Той е новозеландски алпинист, изследовател на Антарктида. Хилари и шерпът Тенсинг Норгей са първите хора, които се изкачват на връх Еверест в Хималаите и се завръщат благополучно – подвиг, който те осъществяват на 29 май 1953 г.

В средата на ХХ в. пътят към Еверест е затворен откъм страната на Тибет, контролиран от Китай, и до върха може да се стигне единствено от Непал,

като правителството на страната разрешава да се организира само по 1 експедиция годишно. През 1952 г. Хилари катери получава покана от Британския хималайски комитет да вземе участие в експедиция към Еверест през следващата 1953 г. и след кратък размисъл се съгласява.

On this day at 11:30 am in 1953 Tenzing Norgay Sherpa and Edmund Hillary stood on the top of Sagarmata/Everest at 8,848m. History was made as they established a new paradigm shift in the perception of human potential. #everestday #mountaineeringhistory #achieveyournewpossible pic.twitter.com/bpffgr2wzG