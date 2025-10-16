Свят

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

С втората по сила армия в НАТО след САЩ и силния си оръжеен сектор Турция е в състояние да помогне на Европа да се справи със заплахата от Русия

16 октомври 2025, 06:36
Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха
Източник: iStock

„Нашата военна индустрия е гордостта на страната ни. Тя пише история", заяви съвсем наскоро турският президент Ердоган, цитиран от Deutsche Welle.

Анкара имам какво да предложи на Европа по отношение на сигурността. А в момента партньорството със страната, която има втората най-голяма армия в НАТО след САЩ, може да се окаже ключово за Европа.

65% ръст в износа на турската военна индустрия

  • Важен играч за гарантирането на защитата от Русия

„Русия няма да спре, докато не бъде спряна", заяви датската министърка Мете Фредериксен след серията от руски провокации над Естония, Полша и Румъния. И според мнозина подсилването на европейските редици може да стане чрез по-разширено партньорство именно с Турция. Страната има излаз към Черно море и е от изключително важно стратегическо значение за НАТО и Европа като цяло.

„Европа се нуждае от партньори, които са близо и разполагат с модерна техника, евтино производство и надеждни вериги за доставка", казва Самуел Довери Вестербай от мозъчния тръст ENC в Брюксел. „Турция изпълнява всички тези условия. Затова тя е логичен партньор по отношение на отбраната и сигурността."

Анкара знае това добре. На авиационното и технологично изложение в Истанбул браншът демонстрира увереност. Собствени изтребители, високотехнологични дронове - Турция иска да бъде сред световните лидери. Дроновете "Байрактар" летят в Украйна, Полша и Румъния също са купили от тях.

Източник: iStock/Getty Images
  • Такова партньорство до преди няколко години бе немислимо

Европа залага на турските технологии, а представителите на индустрията там отговарят с готовност. „Всички европейски делегации ни задават един и същ въпрос: Можете ли да произвеждате по-бързо? Можете ли да доставяте повече? А ние отговаряме: Да, можем", казва Мехмет Демироглу, ръководител на държавната Турска аерокосмическа индустрия.

В отговор на нарушаването на въздушното пространство на Литва от страна на Русия, през септември Турция изпрати самолет за ранно предупреждение в балтийската държава. Ердоган освен това вече е подчертавал, че е готов да изпрати свои войски като част от миротворческа мисия в Украйна. И това въпреки добрите отношения, които Анкара се опитва да поддържа с Москва.

Турция е готова да се включи и в инструмента „Мерки за сигурността за Европа" (SAFE), който Съветът прие през май тази година и в рамките на който са предвидени 150 милиарда евро допълнително за обществени поръчки в сферата на сигурността.

„Турция е добре дошла в програмата SAFE. Преди няколко години това беше немислимо", коментира Самуел Довери Вестербай.

Турция: Няма да има европейска армия без нас

  • Турция остава труден партньор

В същото време Турция остава труден партньор за Запада. Конфликтите с Гърция и Кипър са все така нерешени, а близостта до Владимир Путин поражда тревога.

Страната има и сериозни проблеми с демокрацията, а преговорите за присъединяване към ЕС са замразени от години. Но въпреки репресиите срещу опозицията, критики от страна на Брюксел почти не се чуват. Защо?

„Преди ставаше дума за демокрация. Днес приоритет е сигурността. Заплахата от Русия засенчва всичко останало. Но там, където няма независима съдебна система, средствата също не са в безопасност", коментира ръководителят на ENC.

Партньорството с Турция остава рисково, но страхът от Русия в Европа расте. И точно по тази причина Анкара изглежда все по-близо до партньорите си в НАТО.

Източник: Getty Images

 

Източник: Deutsche Welle    
Турция Военна индустрия НАТО Европейска сигурност Заплаха от Русия Отбранително партньорство Дронове Стратегическо значение Реджеп Тайип Ердоган Програма SAFE
Последвайте ни

По темата

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

16 октомври: Денят, в който България промени военната авиация

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

Турция - новият ключов партньор на Европа срещу руската заплаха

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

pariteni.bg
Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

Любопитно Преди 22 минути

От Казанова до Пикасо - тези мъже са били прочути с безкрайния си списък от любовници

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Свят Преди 7 часа

Причината е пукнатина в предното стъкло

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

България Преди 10 часа

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Свят Преди 10 часа

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Свят Преди 11 часа

Мицкоски от своя страна поиска "ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива"

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Свят Преди 11 часа

Днес украинска делегация се срещна днес с представители на "Райтеон", която произвежда ракетите "Томахоук"

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

България Преди 11 часа

Очакват се количества дъжд до 50-80 л/кв.м.

Променят маршрута на трамваите от линия 22

Променят маршрута на трамваите от линия 22

България Преди 11 часа

Причината е ремонт

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

България Преди 12 часа

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

България Преди 12 часа

Радев все пак допълни, че ще направи коментар по въпроса утре

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 12 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

България Преди 13 часа

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 13 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 13 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

<p>Медицинска сестра на Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване</p>

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Свят Преди 14 часа

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Крекери от семена

Edna.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

ПСЖ подготвя нов договор за Пачо

Gong.bg

Челси вече работи по запазването на един от лидерите

Gong.bg

Уют на четири колела: Среща с инфлуенсърката, създала дом в малка кола (ВИДЕО)

Nova.bg

Нов опит за кворум в парламента

Nova.bg