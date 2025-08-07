Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поиска новият шеф на американския производител на чипове Intel да подаде оставка „незабавно“, след като републикански сенатор изрази опасения за националната сигурност поради връзките му с фирми в Китай.

„Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси и трябва да подаде оставка незабавно. Няма друго решение на този проблем“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Ден по-рано сенатор Том Котън заяви, че е изпратил писмо до Intel, в което поставя под въпрос връзките между изпълнителния директор Лип-Бу Тан и китайски фирми, предаде АФП.

Според информацията Тан „контролира десетки китайски компании и има дял в стотици китайски компании за високотехнологично производство и чипове. Най-малко осем от тези компании имат връзки с Китайската народна освободителна армия“, написа Котън в писмото си, копие от което публикува на своя уебсайт.

Котън също отбеляза ролята на Тан като бивш шеф на Cadence Design Systems, който наскоро „се призна за виновен в незаконна продажба на продуктите си на китайски военен университет и прехвърляне на технологиите си на свързана с него китайска компания за полупроводници, без да е получил лицензи“.

Тан е бил шеф на компанията по това време, каза Котън.

Роденият в Малайзия ветеран в технологичната индустрия пое кормилото на изпитващия затруднения гигант Intel през март. Той обяви съкращения, след като митата и експортните ограничения на новия президент на САЩ Доналд Тръмп разтърсиха пазара.

Тогава Тан заяви, че „няма да е лесно“ да се преодолеят предизвикателствата, пред които е изправена компанията.

Intel е една от най-емблематичните компании в Силициевата долина и най-големият производител на процесори за персонални компютри в света, но по отношение на мобилните платформи, е засенчена от азиатските гиганти TSMC и Samsung, които доминират на пазара. Освен това Intel изостава значително от конкурентите си в сферата на изкуствения интелект.