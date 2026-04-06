Свят

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

6 април 2026, 19:24
Тръмп отправи финален ултиматум към Иран
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Донлад Тръмп заяви, че крайният срок, който даде на Иран, да отвори напълно Ормузкия проток до вторник, е окончателен, а иранското предложение "не е достатъчно", предава "Ал-Джазира".

"Те направиха предложение и то е значимо предложение. Това е значителна стъпка. Не е достатъчно добро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Тръмп: Да вземем петрола и да натрупаме състояние

"Войната може да приключи много бързо, ако направят това, което трябва. Те трябва да направят определени неща. Те знаят това. Мисля, че преговарят добросъвестно", коментира Тръмп.

"Можем да спрем веднага и ще им отнеме 15 години, за да възстановят това, което имаха. Можем да спрем веднага, но аз искам да довърша", подчерта Тръмп, добавяйки, че "Иран не може да има ядрено оръжие".

"Вземете петрола", посочи Тръмп: "Тъй като е там за вземане, няма какво да направят по въпроса".

"За съжаление, американският народ би искал да ни види да се приберем у дома. Ако зависеше от мен, щях да взема петрола. Щях да запазя петрола. Щях да спечеля много пари", каза Тръмп.

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

"И мразя да го правя – но ние го унищожаваме. Те няма да имат мостове, няма електроцентрали. Няма да имат нищо. Няма да продължа да изброявам, защото има и други неща, които са по-лоши от тези", поясни той.

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави".

"Те са глупави. Защото войната е за едно нещо – Иран не може да има ядрено оръжие", добави президентът на САЩ.

Източник: Al Jazeera    
Израел Иран война САЩ Тръмп
Арестуваха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ

Арестуваха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

Имотният пазар в България: Край на еуфорията, идва нормализация

pariteni.bg
Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

carmarket.bg
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

В България съдят активист от САЩ за тероризъм в Чехия

В съдебната зала Лимесанд заяви, че „Палестина трябва да бъде свободна“

40-те минути, в които екипажът на „Артемис II" ще загуби връзка със Земята

Исторически момент в космоса: Четиримата астронавти на НАСА остават напълно сами за 40 минути, докато Луната блокира всички сигнали към Земята. Вижте защо тази принудителна изолация е едновременно най-опасното и най-спокойното време от мисията

МААЕ предупреди за риск от ядрена авария в АЕЦ „Бушер"

Иран критикува лично генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси

Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани

Спасителните екипи продължават работата си, но се очакват нови дъждове

Мъж наряза гумите на 9 автомобила в София

Извършителят действал в района на метростанция "Сливница"

Входът е свободен, но с предварителна регистрация

„Не остарявай, любов": Отиде си големият Михаил Белчев, Илияна Йотова с трогателни думи

Държавният глава изказва съболезнования на семейството и близките на обичания певец, композитор и поет

Красив, но смъртоносен: Гърция премахва емблематичен храст от училища и градини

Здравните власти в Атина наредиха спешно изкореняване на популярния зокум (олеандър) около училища и паркове. Експерти предупреждават, че емблематичният храст е силно токсичен и може да причини сърдечен арест, докато еколози се обявиха против масовото премахване

Приемно семейство е готово да вземе двете деца от Ямбол

Децата са в добро здраве, независимо от това, че са настанени в две приемни семейства

BTS пренаписаха историята: Албумът „Arirang" с рекорден престой на върха в САЩ

Южнокорейската сензация BTS затвърди доминацията си в САЩ, превръщайки албума „Arirang“ в най-големия си успех досега. Групата успя да задържи лидерството в „Билборд“ за втора седмица, оставяйки зад себе си новия проект на рапъра Йе (Кание Уест)

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Вашингтон празнува успешната евакуация на втория офицер от разбилия се F-15E, но Техеран взриви ефира с друга версия. Според Иран операцията е била „измама“ с цел достъп до ядрени материали, а американски самолети са били принудени да кацнат аварийно

Култовият сериал „Малкълм“ (Malcolm in the Middle) отново е на екран, но един от ключовите персонажи избра академичната кариера пред светлините на прожекторите и огромния хонорар

Как да познаем опасната боя за яйца преди Великден

Трудно е да си представим Великден без ярко оцветени яйца – един от основните символи на празника, представляващ живота и обновлението. Традиционното боядисване на яйца обаче може да бъде опасно, ако се използват неправилни бои

Провалът на гигантите: OpenAI погреба сделки и продукти за стотици милиарди долара

Разследване на Forbes разкрива „гробището“ от неосъществени амбиции на OpenAI – от прекратената сделка с Disney за 1 млрд. долара до застоя в проекта Stargate за 500 млрд. Докато Сам Алтман обещава бъдещето, реалността се оказва серия от скъпи отстъпления

Украйна удари руски боен кораб и петролна платформа край Крим

От мрежата

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Код червено: Жената на Криско съблазнява като блондинка

Edna.bg

Културният елит на България скърби за Михаил Белчев

Edna.bg

Български грандове следят вратаря на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Марин Орлинов: Откакто съм в Ботев Враца, никой не ни е надиграл

Gong.bg

Спомен за Мишо Белчев: 79 години изпълнени с музика, слово и смисъл

Nova.bg

НАСА публикува снимка на Луната от невиждан от Земята ъгъл

Nova.bg