Тръмп окачи криминалната си снимка в Белия дом, редом до Вашингтон и Рузвелт

В златна рамка и на почетно място в Белия дом – снимката на криминално регистрирания Доналд Тръмп вече виси редом с портретите на най-великите американски президенти, превръщайки се в символ на една безпрецедентна политическа ера.

На снимка, направена от вътрешността на Овалния кабинет по време на срещата на президента с индийския министър-председател Нарендра Моди на 13 февруари, се вижда, че брой на New York Post с портрета на Тръмп на корицата виси точно пред вратата, която е оставена отворена.

Поставена в богато украсена златна рамка, снимката от криминалната регистрация беше в непосредствена близост до портретите на бащите основатели, включително първия президент Джордж Вашингтон и единствения президент, изкарал повече от два мандата - Франклин Делано Рузвелт.

47-ият президент влезе в историята през 2023 г., когато стана първият действащ или бивш президент на САЩ, на когото беше направена криминална снимка, след като му беше повдигнато обвинение за предполагаемите му усилия да подмени резултатите от президентските избори в Джорджия през 2020 г.

Заедно с 18 свои политически сътрудници Тръмп беше отведен в затвора на окръг Фултън.

Снимката на лицето с ниска резолюция неочаквано беше прегърната от верните MAGA последователи по време на президентската кампания на Тръмп през 2024 г. като символ, че той не може да бъде свален.

Отделно от наказателното дело на Тръмп в Джорджия, той е обвинен в три други разследвания - две от които са на федерално ниво.

The mug shot is framed & hung outside the entrance to the Oval Office.

It can’t get any better than this!

The picture & the lawfare it represents, is a major reason why he was reelected.

Liberals can’t wrap their heads around this.



Believe it.

For the Republic!

Cheers. pic.twitter.com/ZH2vwJ1FpG