Възхвалявал ли е Доналд Тръмп Хитлер?

The Atlantic публикува статия на главния си редактор Джефри Голдбърг, в която се твърди, че докато е бил президент, Доналд Тръмп е казал: „Имам нужда от генералите, които е имал Хитлер. Хора, които са били напълно лоялни към него, които изпълняват заповеди“.

Голдбърг приписва този разказ на „двама души, които са го чули да казва това“, а също така цитира Джон Кели, началник на канцеларията на Тръмп в Белия дом от 2017 до 2019 г., който казва, че тогавашният президент е изразил възхищение от лоялността на „генералите на Хитлер“.

В изявление, изпратено до Newsweek, съветникът на кампанията на Тръмп Алекс Пфайфър е заявил: „В момента е в ход процедура по разследване - Това е абсолютно невярно. Президентът Тръмп никога не е казвал това“.

В интервю за вестник New York Times, публикувано във вторник, Кели заяви: „Бившият президент е в областта на крайната десница, със сигурност е авторитарен, възхищава се на хора, които са диктатори. Така че той със сигурност попада в общото определение за фашист, със сигурност“.

Кели твърди, че той е казал: „Знаете ли, Хитлер е направил и някои добри неща“.

Did Donald Trump praise Hitler? What we know https://t.co/Ok4OAvgX3I