30-годишна мистерия с кости, изхвърлени на няколко плажа в Ню Джърси, най-накрая е разгадана от студенти

30-годишна мистерия на костни фрагменти, изхвърлени на няколко плажа в Ню Джърси, най-накрая е разгадана от група колежани.

Установено, че различни кости, изхвърлени на плажовете на Ню Джърси преди 30 години, са принадлежали на капитана на потънал кораб от XIX век, съобщава New York Post .

Останките, намерени на няколко брега в Южен Джърси между 1995 и 2013 г., са свързани с Хенри Гудсел, 29-годишния капитан на обречената шхуна „Ориентал“, според Центъра за разследваща генетична генеалогия на колежа „Рамапо“.

30-year mystery of bone fragments washing up on several NJ beaches finally solved by group of college kids https://t.co/fU7thP1cn9 pic.twitter.com/YEGVdsMYdU