📜22 май: Покръстването на първия християнски император

Н а 22 май 337 г. Константин I, известен още като Константин Велики, става първият римски император, който е покръстен в християнска църква. Покръстването му се случва малко преди смъртта му.

Той отишъл от столицата в близък курорт с минерални бани, за да използва водите му, след което отишъл в града на майка си – Хеленопол, където се помолил в голямата църква, построена в чест на апостол Лука. С това той последвал един обичай от онова време, който отлагал кръщението за старини или за смъртта. Според Йероним изборът на Константин паднал върху епископ Евсевий Никомидийски.

Константин I Велики официално е признат за първия християнски римски император.

Заслуга на Константин е налагането и спазването на Миланския едикт на толерантността през 313 г., с който се слага край на институционализираното преследване на християните в империята.

