Защо Тръмп ухажва стари приятели от кеча

И змина повече от десетилетие, откакто Доналд Тръмп за последен път се появи като специален гост в програмата на Световната федерация по кеч (WWE), но бившите звезди се появяват отново и подкрепят кампанията му за президент през 2024 г.

По време на Националния конгрес на Републиканската партия това лято Тери Болеа - известен като Хълк Хоган, американският герой - разкъса ризата си, за да покаже яркочервен потник „Тръмп 2024“, и възкликна: „Нека Тръмпаманията се развихри, братко!“

Миналата седмица в интервю с борците, превърнали се в медийни личности, бившият президент предупреди слушателите, че мъжествеността е подложена на атака, а религията в САЩ е обект на подигравки.

А в понеделник Тръмп - който наскоро отмени множество интервюта с традиционни издания - си размени комплименти в едночасов подкаст, воден от Марк Калауей, по-известен като любимата икона на WWE Гробаря.

„Знаеш ли какво си направил? Направихте политиката отново забавна“, каза Калауей.

Слушайки внимателно, със скръстени ръце и усмивка на лицето, трикратният кандидат за президент на Републиканската партия отговори одобрително: „Да.“

Това може би е необичайно място за провеждане на кампания в последните дни на напрегнатата президентска надпревара в САЩ. Но за Тръмп, единственият член на Залата на славата на WWE, който някога е стигал до Белия дом, визуалното изображение се отразява в социалните медии.

Голяма част от американците не се интересуват от политика до края на изборната година, а след това „просто се спират на най-новото, което си спомнят“, казва Абрахам Джоузефин Рийсман, журналист на свободна практика и автор на книгата Ringmaster: Винс Макмеън и създаването на Америка.

Коментирайки най-новата медийна стратегия на Тръмп, Рийсман заяви пред Би Би Си: „Има много хора, които слушат подкасти за борба, и ще се появят много хора, които се определят като аполитични или неортодоксални.“

Младите мъже са сред ключовите групи, които лагерът на Тръмп се надява да привлече, използвайки подкасти и социални медии, както и света на борбата. Тези пътища са се превърнали в съществена част от представянето на Тръмп, заявиха негови съветници в неотдавнашно интервю за „Семафор“. Тръмп е „звезда“, заяви пред сайта старши съветникът по комуникациите Алекс Брузевиц.

„Мисля, че това, което правим този път по-добре, отколкото някога преди, е да използваме Тръмп като личност: знаменитостта на Доналд Тръмп, несравнимата аура на Доналд Тръмп - това е много популярна дума в TikTok, между другото“, каза той.

So let me get this straight America:



1. Trump is a long time WWE fan;

2. The WWE is deemed “essential” business in Florida;

3. And Trump appoints his friend & CEO of WWE Vince McMahon, as an economic advisor to help reopen the US economy?



Your President is fucking insane! pic.twitter.com/18WvyXTNHd — cαηα∂α нαтεs тя☭мρ (@Trump_Detester) April 17, 2020

В книгата си „Майсторът на ринга“ Рийсман твърди, че за да разберем възхода, падението и завръщането на 78-годишния мъж в американската политика, трябва да я видим през призмата на професионалната борба - нейното изкуство да съчетава измислица и реалност, нейната психология да издига емоциите чрез хипербола и способността ѝ да превръща порицаваните в праведници.

„Накратко, казваш истини, откровени лъжи и полуистини по средата, винаги с еднакво количество ентусиазъм и искреност“, казва Рийсман.

Но тя предупреждава, че опасността политиката да заприлича на борбата е, че тя се превръща „в тръпка, в самоидентификация“, а не в политика и принципи.

Много преди да влезе в политиката, Тръмп е израснал, гледайки борба като дете в Куинс, Ню Йорк, и винаги е изпитвал дълбока почит към нейните по-големи от живота артисти.

Неговият възход като бизнесмен има много паралели с възхода на WWE, под ръководството на бившия главен изпълнителен директор Винсънт Кенеди Макмеън, от регионална промоция в най-голямата в света. И двамата мъже поеха управлението на семейни компании и изградиха империи.

Процъфтявайки в условията на дерегулирания капитализъм на Америка след Рейгън, те също така избегнаха проверката, като по-късно Тръмп беше обвинен, че изнудва работниците, а Макмеън лиши своите спортисти от здравни осигуровки.

В края на 80-те години на миналия век пътищата на двамата се срещат, когато Тръмп е домакин на най-значимото събитие на WWE - WrestleMania, в продължение на няколко години в своя хотел в Атлантик Сити, Ню Джърси.

През 2007 г. двамата мъже започват да си съперничат, като Тръмп оспорва авторитета на председателя на WWE и дори веднъж обсипва феновете с доларови банкноти от тавана.

„Това бяха първите случаи, в които Тръмп изнасяше речи пред големи, буйни тълпи, които искаха червено месо“, казва Рийсман.

Кулминацията на враждата е „Битката на милиардерите“ на „WrestleMania 23“, в която борци се бият от името на двамата мъже, а условието е на загубилия милиардер да бъде обръсната главата.

Според Брайън Алварес, дългогодишен журналист и водещ на предавания по борба, шоуто е генерирало повече покупки на pay-per-view от която и да е програма на компанията до този момент.

„Имаше много мачове в това шоу, но хората бяха много запалени по идеята някой от тези хора да си обръсне главата“, казва той.

🚨🇺🇸 TRUMP RECEIVES ENDORSEMENT FROM WWE WRESTLERS UNDERTAKER AND KANE



Trump shared a unique endorsement on TikTok featuring WWE legends Mark Calaway (the Undertaker) and Glenn Jacobs (Kane).



In the video, Undertaker compared the upcoming election to “ElectionMania” urging… pic.twitter.com/TFfUQLQ18d — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 19, 2024

От въвеждането си в Залата на славата през 2013 г. Тръмп не се е появявал в програмите на WWE - а с развитието на марката и диверсификацията на седмичния ѝ продукт е малко вероятно някога да го направи отново.

Но като президент той добави съпругата на Макмеън, Линда, към кабинета си като администратор на малкия бизнес. Сега тя оглавява и про-Тръмпския политически институт „Америка на първо място“.

Тъй като Тръмп се стреми да се завърне в Овалния кабинет, не всички бивши личности от WWE са на борда.

Във вирусна реклама, излъчена миналата седмица в шоуто на късно вечерния телевизионен водещ Джими Кимъл, бившият борец Дейв Баутиста - някога известен като „Животното“ Батиста - осмя кандидата за президент като „слаб, тумбест малчуган“, който „носи повече грим от Доли Партън“.

„Изглежда, че много мъже си мислят, че Доналд Тръмп е някакъв твърд мъж. Той не е такъв“, каза той.

И все пак някои от най-разпознаваемите фигури в историята на професионалната борба може да помогнат на Тръмп да пробие по нетрадиционен начин.

Ако попитате човек на улицата дали познава Хълк Хоган, дори и да не е фен, ще каже „да“.

„Тръмп се закача за хора, които смята за големи звезди. Той е персонаж, изпълнител, а нещата, които казва, начинът, по който напада опонентите си, начинът, по който се излага - това е абсолютен тотален професионален кеч“, казва г-н Алварес пред Би Би Си.

В един момент от интервюто си с Тръмп в понеделник Калауей заяви, че професионалните борци, подобно на политиците, трябва да „карат хората да се интересуват“, за да постигнат истински успехи.

„Вие сте майстор в това. Трябва да накараш хората да се интересуват по един или друг начин. Или те ви обичат, или ви мразят“, отбеляза той, докато Тръмп се наведе напред с интерес.

