Сталин се завърна в Русия: Нова статуя в метрото в Москва

Н а централната метростанция Таганская в Москва беше открита нова статуя на известен руски лидер, отговорен за смъртта на милиони - Йосиф Сталин. Паметникът предизвика смесени реакции – от възторг до гняв, предаде SkyNews.

За много руснаци той представлява тъмен период от историята, белязан от чистки, гладувания и жестоките трудови лагери ГУЛАГ.

На новата скулптура обаче не се споменава нищо за неговите престъпления. Вместо това, Сталин е изобразен като обожаван лидер, с тълпа от възхищаващи се работници и техните деца, протягайки ръце към него в обожание. Статията е определена като „подарък“ за пътниците в чест на 90-годишнината на метрото.

В краката на Сталин лежат червени карамфили, а около него се е събрала тълпа от младежи, които се снимат с паметника.

Russia has RESTORED a Stalin bas-relief at Taganskaya Station in Moscow, which was dismantled by revisionists in the 1960s: pic.twitter.com/hMxA2hVAyl