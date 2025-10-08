Свят

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

8 октомври 2025, 13:33
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия
Източник: БТА/АР

С усуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги спечелиха Нобеловата награда за химия, съобщи сайтът Nobelprize.org.

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки", обяви генералният й секретар Ханс Елегрен.

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за химия беше присъдена на Демис Хасабис и Джон Джъмпър, които успешно използваха изкуствен интелект (ИИ), за да прогнозират структурата на почти всички известни протеини, и на Дейвид Бейкър, който установи как да контролира градивните частици на живота и да създава изцяло нови протеини. 

Нобеловата награда за физика се присъжда от 1901 г. Първият й лауреат е нидерландският химик Якобус вант Хоф за откритите от него закони на химичната динамика и осмотичното налягане на разтворите.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобелова награда за химия, са Сванте Арениус (1903), Ърнест Ръдърфорд (1908), Мария  Кюри (1911), Ирен и Фредерик Жолио-Кюри (1935).  

Източник: Елена Христова/БТА    
Нобелова награда за химия метало-органични рамки лауреати Кралска шведска академия на науките Сусуму Китагава Ричард Робсън
Последвайте ни

По темата

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 22 минути

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

Европейска комисия

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 33 минути

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

България Преди 36 минути

Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента

<p>Русия ускорява подготовката за война с НАТО: &bdquo;Фаза 0&ldquo; в действие</p>

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Свят Преди 55 минути

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Любопитно Преди 1 час

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

Еманюел Макрон

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 1 час

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе Владислав Горанов

.

Кола блъсна 27-годишна жена на пешеходна пътека във Видин

България Преди 1 час

Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

България Преди 1 час

По информация на полицията мъжът е задържан на 7 октомври

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

България Преди 1 час

Програма „Правосъдие“ е част от следващата Многогодишна финансова рамка (2028–2034 г.) и с новото предложение се предвижда повече от двойно увеличение на бюджета ѝ – до 798 млн. евро

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Свят Преди 1 час

Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани

,

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 1 час

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

<p>Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа</p>

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 1 час

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

<p>Земята погълна две жилища в Свищов, евакуирани хора</p>

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуираха обитателите

България Преди 1 час

Те са настанени в общински жилища

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Любопитно Преди 1 час

Изследванията показват, че има връзки между кръвната група и няколко различни заболявания

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Плешивостта никога не е била по-привлекателна

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Ева Лонгория и дълбоко деколте: Очаквано добра комбинация (ВИДЕО)

Edna.bg

Пара бадминтонът ни покори Европа: сребро и гордост за България

Gong.bg

Александър Димитров: Бях луд като играч, искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

Gong.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg