Гневна тълпа от 1000 души уби и разчлени бенгалски тигър

К ралски бенгалски тигър беше убит и разчленен от разгневена тълпа в североизточния индийски щат Асам, съобщава горски служител. Според информацията, гневни жители от село в област Голагат взели тази крайна мярка, след като тигърът е нападнал добитък в района и е представлявал заплаха за човешки животи, предаде ВВС.

Държавният горски отдел е регистрирал случая и в момента провежда разследване. Това е третото убийство на тигър, за което се съобщава тази година.

Тигърът е починал от прободни рани, а не от оръжейно престъпление, обяснява висшият горски служител Гунадип Дас пред вестник Times of India.Трупът на животното е открит в присъствието на съдебен служител.

