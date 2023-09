Свлачище срути голям участък от магистрала в Швеция

Г олям участък от магистрала в Югозападна Швеция рухна в петък. Трима души са леко пострадали и са откарани в болница, съобщи шведската полиция, цитирана от Ройтерс.

Свлачището причини щети на магистралата, свързваща втория по големина шведски град Гьотеборг и норвежката столица Осло, в района на малкия град Стенунгсунд, разположен на около 50 км от Гьотеборг на западното шведско крайбрежие.

"Най-пострадалите части в района на свлачището са с размери 150 на 100 метра. Общо свлеклите се земни маси са засегнали район с площ 700 на 200 метра", уточни Гьотеборската спасителна служба.

