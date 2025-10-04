Свят

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

4 октомври 2025, 14:59
Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени
Източник: AP/БТА

Д вама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители. 

В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство, съобщиха властите. 

Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, открита снощи, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия. Той призова за засилването на полицейското присъствие в квартала, в който е извършено нападението. 

След случая бяха мобилизирани подкрепления на полицейските сили, които да гарантират безопасността, съобщи департаментът. 

Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.

Източник: Анелия Пенкова/БТА    
ница стрелба
