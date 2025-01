Хасан Насралла е бил убит в стаята на "Хизбула" за военни операции

Л идерът на "Хизбула" Хасан Насралла е бил убит в стаята на ливанската групировка за военни операции, заяви неин високопоставен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Няколко сгради бяха сринати при поредица израелски въздушни удари на 27 септември миналата година по южни предградия на Бейрут, които са бастион на "Хизбула". При една от тези атаки бе убит Насралла, който ръководеше подкрепяната от Иран групировка в продължение на 32 години. Според медийна информация той е присъствала на среща под земята с участието на други високопоставени хора.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за общо шестима загинали.

