"Срещнах я за 30 секунди, тя ме преследваше в продължение на четири години"

С рещата между мотивационния лектор Брад Бъртън и Сам Уол продължила по-малко от минута. Тя позирала за снимка с него, след като посетила един от неговите семинари, и по-късно публикувала възторжена видео препоръка, пише ВВС.

"Беше незначително", казва Брад. "Само един от хилядите хора, които трябва да съм срещал през годините."

Две години по-късно тя започнала да го атакува онлайн.

В стотици публикации Уол го описвала като манипулативен, психопат и социопатичен насилник. Ден след ден го обвинявала, че е отправял смъртни заплахи, чупил прозорците ѝ и е убил котката ѝ – все неверни твърдения.

