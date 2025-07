Среща на върха ЕС-Китай: Кой ще присъства и какво е на дневен ред

Т очно преди лятното затишие да удари Брюксел, Европейският съюз и Китай ще проведат среща на върха на най-високо ниво в Пекин днес, 24 юли, отбелязвайки 50 години дипломатически връзки.

Срещата на върха, която трябваше да бъде двудневна афера беше съкратена в еднодневно събитие от Пекин по-рано този месец, позовавайки се на вътрешни причини.

Обтегнати отношения между ЕС и Пекин

Поредица от търговски разногласия, особено относно достъпа до пазара и критичните редкоземни елементи, и геополитическото напрежение, предимно относно продължаващата война на Русия в Украйна, помрачиха отношенията между ЕС и Китай.

Гунар Виганд, бивш управляващ директор за Азия и Тихия океан в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и понастоящем изтъкнат сътрудник в Индо-тихоокеанската програма на офиса на Германския фонд Маршал в Брюксел, каза пред Al Jazeera, че настоящото партньорство на ЕС с Китай е сложно.

“ЕС гледа на Китай като на партньор за глобалните предизвикателства, икономически конкурент, когато става въпрос за разработване на нови технологии, а също и системен съперник поради системата на управление на Пекин и неговото влияние върху глобалните дела", каза той добавяйки, че въпросът дали Китай също е заплаха за европейската сигурност се появи през последните няколко години в контекста на продължаващата война на Русия в Украйна.

Кой присъства на срещата на върха?

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста.

“Тази среща на върха е възможност да се ангажираме с Китай на най-високо ниво и да проведем откровени, конструктивни дискусии по въпроси, които имат значение и за двама ни. Искаме диалог, истинска ангажираност и конкретен напредък, каза Коста в изявление преди срещата на върха.

Лидерите на ЕС ще се срещнат с китайския президент Си Дзинпин на 24 юли сутирнта, а премиерът Ли Цян ще бъде съпредседател на 25-ата среща на върха между двете страни, каза китайското министерство на външните работи пред репортери в Пекин в понеделник,21 юли.

Говорител на китайското външно министерство добави, че след 50 години развитие на ЕС и Китай, техните връзки “могат да се справят с променящите се трудности и предизвикателства”.

На дневен ред ли е войната на Русия в Украйна?

Според официални представители на ЕС дискусиите с президента Си сутринта ще се съсредоточат върху глобалните въпроси и двустранните отношения, последвани от банкетен обяд.

Войната между Русия и Украйна обаче вероятно ще се повдигне като тема заради тесните връзки на Пекин с Москва, което беше трънлив въпрос за Брюксел.

“Можете да очаквате ЕС да се заеме с войната на Русия в Украйна", каза високопоставен служител на ЕС пред репортери в Брюксел на 18 юли. “Китай, разбира се, често говори с нас по основни въпроси. Е, това е основен въпрос за Европа. Това е въпрос от основно значение за европейската сигурност", добави служителят.

В обръщение към Европейския парламент по-рано този месец фон дер Лайен също обвини Китай, че “de facto позволява военната икономика на Русия”.

Брюксел санкционира няколко китайски компании за улесняване на доставките на стоки, които се използват за производство на оръжия в Русия, а на 18 юли ЕС също наложи санкции на китайски банки за първи път, за това, че според съобщенията финансира доставката на такива стоки.

Китай отхвърли подобни обвинения и предупреди за отмъщение. Пекин също повтори, че позицията му относно войната в Украйна е изцяло за “преговори, прекратяване на огъня и мир”.

Колко трудни ще бъдат търговските дискусии?

Друг спорен въпрос между Брюксел и Пекин е търговията. Това вероятно ще бъде централно място в дневния ред на срещата на върха следобед с китайския премиер Ли Цян, последвано от вечеря, казаха служители на ЕС, участващи в планирането на срещата на върха, пред репортери в Брюксел на 18 юли.

Китай е третият по големина търговски партньор на ЕС, но напоследък влизат в конфликт по редица търговски въпроси, включително 45% европейски мита върху китайските електрически превозни средства (EV) и контрола на Пекин върху редкоземните минерали, които са жизненоважни за производството на чипове и производство на медицински изделия.

В речта си в Европейския парламент по-рано този месец фон дер Лайен обвини Пекин, че “наводнява световните пазари със субсидиран свръхкапацитет – не само за да стимулира собствените си индустрии, но и за да задуши международната конкуренция”.

ЕС има търговски дефицит с Китай от над 300 милиарда евро към 2024 г. Износът на ЕС за Китай възлиза на 213 млрд. евро, докато вносът на ЕС от Китай възлиза на 519 млрд. евро, сочат данни на Европейската комисия.

Представители на ЕС казват, че китайските компании се възползват от масивни държавни субсидии и поради бавното търсене на стоки на местно ниво вместо това евтини китайски стоки като електромобили се изпращат до ЕС.

За да защити европейските интереси, Брюксел започна да предприема действия и наложи мита до 45 процента върху китайските електромобили миналия октомври. Блокът също така забрани на китайските компании да участват в търгове за медицински изделия през юни, наред с други търговски бариери, след като заключи, че на европейските фирми не е предоставен достъп до китайските пазари.

ЕС е загрижен и за контрола на износа на редкоземни минерали от Пекин.

На срещата на върха на Групата на седемте в Канада през юни фон дер Лайен обвини Китай в “изнудване” и каза “Нито една държава не трябва да контролира 80-90 процента от пазара на основни суровини и продукти надолу по веригата като магнити.”

“Настоящата ситуация не е устойчива. Имаме нужда от ребалансиране ... Китай печели от нашия отворен пазар, но купува твърде малко, каза високопоставен служител на ЕС пред репортери в Брюксел преди срещата на върха.

“Търговският достъп е ограничен и контролът върху износа е прекомерен. Ще отидем там [в Пекин] с положително и конструктивно отношение ... но Китай трябва да признае нашите опасения.”

В речта си в Европейския парламент през юли председателят на Европейската комисия каза, че 27-членният блок се ангажира с Пекин, така че да разхлаби ограниченията си за износ на редкоземни минерали.

Други теми, които могат да участват в дневния ред в срещата на върха са човешките права, тема, за която демократичните страни от ЕС критикуват Пекин, както и митата, наложени от САЩ.