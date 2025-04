Робърт Кенеди-младши посети огнище на морбили в САЩ след смъртта на второ дете

М инистърът на здравеопазването и човешките услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши посети в неделя епицентъра на продължаващата епидемия от морбили в Тексас — в деня, когато се проведе погребението на второ неваксинирано дете, починало от усложнения, свързани със заболяването. В публикация в социалните медии Кенеди заяви, че работи за „овладяване на епидемията“ и че е посетил окръг Гейнс, за да изрази съболезнованията си на семействата, загубили две малки деца.

Второ дете в САЩ почина заради морбили, повече от 600 са болни

Беше забелязан в късния следобед пред менонитска църква, където се провеждаха погребалните служби, но не присъства на близката пресконференция на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), посветена на кризата.

Семинол е центърът на епидемията, която започна в края на януари и продължава да се разраства — с близо 500 регистрирани случая само в Тексас и допълнителни заразени в Ню Мексико, Оклахома, Канзас и Мексико. Второто дете е починало в четвъртък от „белодробна недостатъчност вследствие на морбили“, според лекуващия лекар, като то не е имало предшестващи здравословни проблеми, съобщи Департаментът по здравеопазване на Тексас. Арън Дейвис, говорител на здравната система UMC в Лъбък, поясни, че детето е било хоспитализирано за лечение на усложнения, причинени от морбили.

Това е третият смъртен случай, свързан с огнището. Освен двете деца в Тексас, е починал и възрастен човек в Ню Мексико — никой от тримата не е бил ваксиниран.

Това е първата визита на Кенеди в региона като министър на здравеопазването. Той заяви, че се е срещнал със семействата на починалите деца — на 6 и 8 години, и че е „изградил връзка“ с менонитската общност в Западен Тексас, където се наблюдава най-широко разпространение на вируса.

