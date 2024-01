Ангъс Мичъл, синът на легендарния фризьор Пол Мичъл, почина на 53 години

С инът на фризьора Пол Мичъл, Ангъс Мичъл, почина на 53-годишна възраст в дома си в Хонолулу, Хавай , в което властите разследват като удавяне.

Източници от полицията в сряда казват пред TMZ , че са се свързали с тях около 6 сутринта в сряда със сигнал за възможно удавяне.

