Свят

Сингапур: Как блатото се превърна в рай

Преди 60 години Сингапур се отделя от Малайзия

12 август 2025, 14:42
Сингапур: Как блатото се превърна в рай
Източник: iStock

П реди 60 години Сингапур се отделя от Малайзия. Развиващата се дотогава страна бързо се превръща в една от най-богатите в света. Но не всичко е розово, съобщи Deutsche Welle.

Градът държава Сингапур е основан на девети август 1965. Ли Куан Ю обявява по телевизията отделянето от Малайзия. "Вярвах в съвместното ни развитие, в общността на двата региона, ние сме свързани", гласят неговите думи, припомнени от АРД.

Куан Ю трябва да прекъсне речта, за да избърше сълзите си. Мнозина си спомнят, че нито един друг път не са го виждали да плаче. Но както подчертава Ли - този ход трябва да бъде предприет. Съвместното съществуване и интеграцията в Малайзия така и не е постигната.

От блато до метрополия

Малайзия и Сингапур просто не си пазват, гласи принципното заключение. Но това, което започва като извънреден случай, бързо се превръща в история на успеха. Ли Куан Ю е премиер чак до 1990 година, след което става т.нар. министър ментор и има решаваща роля за взимането на решенията в страната. Само няколко седмици след отцепването на Сингапур през 1965, той е напълно убеден, че идеята му за град държава ще се увенчае с успех, отбелязва АРД. Това място е било блато, казва той тогава. "Сега е модерен град, а след десет години ще стане метрополия."

Сингапур бързо изпреварва съседна Малайзия, а мащабните строителни програми решават жилищния проблем на острова.

Финансов, туристически и търговски център

Сингапур се развива икономически в различни направления - първо се превръща в популярен търговски център, след това става финансов хъб, а междувременно е и важно средище на биотехнологиите. С уникалния курорт Марина Бей Сандс и неговото казино, които са открити през 2010 година и струват близо седем милиарда американски долара, се превръща в магнит за азиатските туристи, паралелно е и град, в който много се държи на опазването на околната среда.

Основната заслуга за това е на Ли Куан Ю, изтъква АРД. По време на предизборна проява през 1980 година той за пореден път подчертава: "Това тук не е игра - то е вашият и моят живот, аз съм изградил всичко и докато имам думата, никой няма да го разруши."

Демокрация или автокрация?

Успехът обаче има и обратна страна, продължава германската обществена медия - понятието "демокрация" в Сингапур може да привлича вниманието като лозунг на витрина, но нищо повече. Управляващата партия "Народно действие" не допуска други на сцената.

Когато упрекват Ли Куан Ю, че е авторитарен, той казва:"Управлявам четири милиона души. Има и много мигранти. Те живеят тук, защото намират работа, семействата им са доволни, има сигурност, няма наркотици, но и полицията не се вижда по улиците". Неговата партия бива преизбирана на всеки четири години на свободни избори. Защо в такъв случай се говори за авторитарно господство, пита той, щом хората са на негова страна?

А какво мислят сингапурците? Пред АРД 58-годишният Дон отбелязва, че за него голямо значение има сигурността. "Когато се прибираш през нощта, можеш да се чувстваш сигурен. Съседите оставят вратите си отворени."

37-годишният Шам допълва: "Искаме стабилност и добър живот за всички. Оказват се грижи и за младите, и за старите. Това е, което искаме от нашата страна."

Край на семейната династия

Едва през 2000-те години единствената по-сериозна опозиция - "Работническата партия" - успява да отбележи първите си успехи: печели в една община, след което и няколко места в парламента.

През 2015 година Ли Куан Ю почина. Страната е в траур. Междувременно синът му, който го наследи на премиерския пост, подаде оставка. Времената на семейната династия в Сингапур отминаха.

Но не и времената на успеха, изтъква германската обществена медия. Това се признава дори от американския президент Доналд Тръмп, който наложи на страната мита от само десет процента, което си е истински подарък.

Източник: Deutsche Welle    
Сингапур Ли Куан Ю Икономически растеж Авторитаризъм Успех
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
12 признака на фалшива бременност при кучетата

12 признака на фалшива бременност при кучетата

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 6 минути

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 24 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 33 минути

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

Пожар Калимок Бръшлен

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

България Преди 39 минути

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 47 минути

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 52 минути

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 53 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 53 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 54 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

<p>Великобритания включи България в черен списък за депортации</p>

Великобритания включи България в черен списък за депортации

България Преди 1 час

Страните са предимно от Африка и Азия – Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са единствените две европейски страни, които намират място в този списък

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 1 час

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Това не е първото ПТП, което прави младежът

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Бившият прессекретар на кралица Елизабет II към принц Хари: „Спрете да бъдете жертва“

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg