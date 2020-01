Северна Македония и Албания: Все по-близо до ЕС

Албания и Северна Македония са изпълнили условията за започване на преговори и ЕС не би трябвало да ги променя, а само да подобри методологията им, заяви днес в Загреб председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Von der Leyen: EU must keep promises to Albania and North Macedonia on accession https://t.co/xIhQAydCRH pic.twitter.com/DxoW9jWtwx

"Те изпълниха критериите, които изисквахме от тях, и сега не би трябвало да променяме условията", каза тя на пресконференция след съвместно заседание на хърватското правителство и Европейската комисия, с което официално Загреб формално пое председателството на Европейския съвет.

Macron wanted Albania and North Macedonia blocked until the rules could be reformed. But @vonderLeyen says the EU must keep its promises.

https://t.co/QFhTFfPKOU