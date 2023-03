Северна Корея изстреля крилати ракети в Японско море

С еверна Корея изстреля няколко крилати ракети, съобщиха военните в Сеул, цитирани от АФП.

"Южнокорейската армия е засекла множество крилати ракети, изстреляни от Северна Корея в Източно море", се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Сеул. Източно море е известен още като Японско море.

"Подробните спецификации се анализират от южнокорейско-американските разузнавателни органи", се допълва в съобщението.

NEW: North Korea fired cruise missiles from around the east coast city of Hamhung on Wednesday morning local time, according to South Korea's Joint Chiefs of Staff, amid continuing US-ROK large-scale military drills.https://t.co/dfV0f6tkqr