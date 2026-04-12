Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

С аудитските власти екзекутираха седем души, осъдени за трафик на наркотици, в рамките на един ден, съобщиха държавните медии.

Саудитската информационна агенция съобщи, че петима саудитци и двама йорданци са били признати за виновни в трафик на амфетаминови хапчета в кралството.

„Смъртното наказание беше изпълнено като дискреционно наказание срещу извършителите“, съобщи агенцията и добави, че екзекуциите са се състояли в региона на Рияд.

Докато всички гледат футбол: Саудитска Арабия екзeкутира наред

От началото на 2026 г. Рияд е екзекутирал 38 души по дела, свързани с наркотици, което представлява по-голямата част от общо 61-те екзекуции, според данни на АФП, базирани на официална информация.

Чужденците съставляват по-голямата част от екзекутираните тази година, а общият им брой е 33 души.

През 2025 г. екзекуциите в кралството достигнаха рекордно ниво за втора поредна година. Тогава властите екзекутираха 356 души, включително 243 по дела, свързани с наркотици.

Броят на екзекуциите през 2025 г. бе най-високият за една година, откакто „Амнести Интернешънъл“ започна да документира случаите на смъртно наказание в кралството от Персийския залив през 1990 г. Предишният рекорд, 338, бе отбелязан през 2024 г.

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г., след като беше преустановила прилагането на смъртното наказание в дела за наркотици за около три години.

В Саудитска Арабия се търсят палачи

Най-голямата икономика в арабския свят е и един от най-големите пазари за каптагон, незаконен стимулант, който беше най-големият износен продукт на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад, според ООН.

Кралството в Персийския залив е обект на постоянна критика заради прилагането на смъртното наказание, което правозащитни групи осъждат като прекомерно и в ярък контраст с усилията на страната да представи модерен образ пред света.

Активистите твърдят, че продължаващото прилагане на смъртното наказание от Рияд подкопава образа на едно по-отворено и толерантно общество, което е в центъра на програмата за социални и икономически реформи на де факто лидера, престолонаследникът Мохамед бин Салман.