Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

12 април 2026, 21:54
С аудитските власти екзекутираха седем души, осъдени за трафик на наркотици, в рамките на един ден, съобщиха държавните медии.

Саудитската информационна агенция съобщи, че петима саудитци и двама йорданци са били признати за виновни в трафик на амфетаминови хапчета в кралството.

„Смъртното наказание беше изпълнено като дискреционно наказание срещу извършителите“, съобщи агенцията и добави, че екзекуциите са се състояли в региона на Рияд.

Докато всички гледат футбол: Саудитска Арабия екзeкутира наред

От началото на 2026 г. Рияд е екзекутирал 38 души по дела, свързани с наркотици, което представлява по-голямата част от общо 61-те екзекуции, според данни на АФП, базирани на официална информация.

Чужденците съставляват по-голямата част от екзекутираните тази година, а общият им брой е 33 души.

През 2025 г. екзекуциите в кралството достигнаха рекордно ниво за втора поредна година. Тогава властите екзекутираха 356 души, включително 243 по дела, свързани с наркотици.

Броят на екзекуциите през 2025 г. бе най-високият за една година, откакто „Амнести Интернешънъл“ започна да документира случаите на смъртно наказание в кралството от Персийския залив през 1990 г. Предишният рекорд, 338, бе отбелязан през 2024 г.

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г., след като беше преустановила прилагането на смъртното наказание в дела за наркотици за около три години.

В Саудитска Арабия се търсят палачи

Най-голямата икономика в арабския свят е и един от най-големите пазари за каптагон, незаконен стимулант, който беше най-големият износен продукт на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад, според ООН.

Кралството в Персийския залив е обект на постоянна критика заради прилагането на смъртното наказание, което правозащитни групи осъждат като прекомерно и в ярък контраст с усилията на страната да представи модерен образ пред света.

Активистите твърдят, че продължаващото прилагане на смъртното наказание от Рияд подкопава образа на едно по-отворено и толерантно общество, което е в центъра на програмата за социални и икономически реформи на де факто лидера, престолонаследникът Мохамед бин Салман.

Източник: БГНЕС    
Първи резултати от изборите в Унгария

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Рекордна избирателна активност в Унгария

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

Израел обяви повишена бойна готовност

За момента все още не е взето решение за военни действия

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана

И Канада се готви за война

Генерал Джени Каринян: Трябва да сме подготвени за мащабни конфликти

Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни президенти на САЩ?

Те обаче отказали, твърди бившият държавен секретар Джон Кери

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

САЩ не успяха да спечелят доверието на Техеран, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер

Какво да облечем за Великден 2026: 5 визии, които изглеждат скъпи и подходящи

Какви „визии“ изглеждат празнично, но същевременно остават удобни?

Как да приготвим най-вкусния домашен козунак за Великден

Ароматът на прясно изпечен козунак е един от най-обичаните символи на Великденските празници

Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

Ремонтните дейности вече са започнали

<p>Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации&nbsp;в болница &quot;Александровска&quot;</p>

Донорът е 68–годишна жена от Пловдив, изпаднала в мозъчна смърт, вследствие на мозъчен кръвоизлив

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Това заяви унгарският премиер след като даде своя глас на парламентарните избори в страната

Патриарх Даниил: Радостта от Възкресението не престава и до днес

Днес Българската православна църква празнува Великден – Възкресение Христово

Почина бащата на датската кралица

Джон Далглиш Доналдсън си е отишъл от този свят на 84-годишна възраст на австралийския остров Тасмания

<p>Шега със &quot;зловещо агнешко&quot; превърна сладкарница в хит</p>

Въпреки хумора, реакциите не са изцяло безобидни

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

"Аз съм егоистичен човек. Не съм направил достатъчно добро", споделя актьорът пред Мариян Станков – Мон Дьо

Възкресение Христово: Първите в държавата с послания към българския народ

Илияна Йотова и Андрей Гюров призоваха за надежда, мир и доброта в „размирни времена”

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Къде у нас има убежища при кризисни ситуации

Великден идва с разкъсване на облаците

Ед О’Нийл на 80: Мъжът, който ни накара да обикнем Ал Бънди

Луиза Григорова влезе в ролята на великденска фея – и резултатът е повече от апетитен

Де Дзерби след лошия дебют начело на Тотнъм: Трябва да спечелим мача на терена, а не на хартия

Петко Христов е капитан на потъващ кораб, Специя се запъти към изпадане от Серия Б

Първи частични резултати: „Тиса“ е първа сила в Унгария

Чудото преди Великден: Говори пилотът, донесъл Благодатния огън у нас

