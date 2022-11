Саудитска Арабия извърши 17 екзекуции за 12 дни

С лужител на ООН заяви във вторник, че Саудитска Арабия е обвинена, че е използвала Световната купа за отвличане на вниманието, след като през последните 12 дни е обезглавила 17 души, въпреки че лидерите на страната са обещали да не използват смъртно наказание, предава DailyMail.

Говорителят на Службата на ООН за правата на човека Елизабет Тросел нарече смъртното наказание "дълбоко достойно за съжаление" на брифинг за пресата в Женева, съобщи "Индипендънт".

Поредицата от екзекуции бяха наказания за престъпления, свързани с наркотици, въпреки че през 2021 г. страната въведе мораториум върху използването на смъртно наказание за ненасилствени престъпления.

Повечето екзекуции в Саудитска Арабия се извършват чрез обезглавяване. Общият брой от 144 обезглавявания за 2022 г. вече е надминал общия брой за последните две години, взети заедно.

Междувременно саудитският лидер, престолонаследникът принц Мохамед бин Салман, присъства на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол в неделя, седейки до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Благотворителната организация за защита на човешките права Reprieve изтъкна случая на таксиметров шофьор, изправен пред предстояща екзекуция в саудитски затвор, чиято сестра миналата година помолила за помощ бившата английска звезда Алън Шиърър.

Зейнаб Або ал-Хейр писа на телевизионния водещ, след като той заяви, че иска да "изслуша доказателствата за нарушенията на човешките права" в пустинното кралство след саудитското поглъщане на бившия му клуб Нюкасъл Юнайтед.

Ислямската държава спря екзекуциите за две години по време на пандемията COVID-19.

Лидерът на Саудитска Арабия престолонаследникът принц Мохамед бин Салман говори, докато приема саудитския футболен отбор преди участието му в Световната купа в Джеда, Саудитска Арабия, на 23 октомври. Саудитска Арабия беше обвинена, че използва Световната купа за отвличане на вниманието, след като през последните 12 дни обезглави 17 души въпреки обещанието да не използва смъртно наказание

Директорът на Reprieve Мая Фоа обвини Саудитска Арабия, че е извършила обезглавявания, докато вниманието на света е било насочено към Световното първенство по футбол в Доха.

"Докато Мохамед бин Салман (MBS) се поставяше в центъра на церемонията по откриването на Световната купа, седнал до върховния представител на ФИФА Джани Инфантино, таксиметровият шофьор Хюсеин Або ал-Хейр се гърчеше в килията, ужасен, че палачът ще го вземе следващия.

"Докато всички гледат към футбола, Саудитска Арабия извършва ужасяващи екзекуции, убивайки хора като Хюсеин - невинен човек, който е бил измъчван от саудитската полиция, за да "признае".

"Катар с право е критикуван за спазването на правата на човека, но нарушенията в него бледнеят в сравнение със съседната мегадържава от Персийския залив.

През първите шест месеца на тази година Саудитска Арабия е екзекутирала повече хора от когато и да било преди, а сега започна да екзекутира масово и тайно наркопрестъпници, тъй като светът се фокусира върху нейния съсед.

Международните партньори на кралството трябва да действат сега, за да спасят Хюсеин и да спрат кръвопролитията.

Ако бъде извършена, екзекуцията на Хюсеин ще бъде 13-ата след обезглавяването на трима пакистанци, четирима сирийци, двама йорданци и трима саудитци.

Сред тях са и 81 души, осъдени на смърт за един ден през март, много от които са политически затворници, арестувани при потушаването на демонстрациите на шиитското малцинство в Източната провинция.

Големият брой екзекуции е извършен въпреки обещанието на МБС да "сведе до минимум" смъртното наказание, като на смърт се осъждат само онези, които са признати за виновни за убийство или непредумишлено убийство.

Г-жа Фоа добави: "Мохамед бин Салман неведнъж е изтъквал своята визия за напредък, като се е ангажирал да намали броя на екзекуциите и да прекрати смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици.

Но с наближаването на края на кървавата година на екзекуции саудитските власти отново започнаха да екзекутират масово нарушители на закона за наркотиците.

Принцът вече е отстъпвал от други политики, като например правата на жените.

Въпреки че въведе по-свободни ограничения за жените в ултраконсервативната държава, включително им позволи да се присъединят към армията, той също така стои зад вкарването в затвора на активисти за правата на жените.