САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

20 март 2026, 18:32
А дминистрацията на Доналд Тръмп заведе съдебно дело срещу Харвардския университет заради предполагаема неспособност на висшето учебно заведение от Бръшляновата лига да защити еврейски и израелски студенти, предаде "Ройтерс". 

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците. 

В съдебния иск, който министерството на правосъдието внесе в Бостънския федерален съд, се казва, че ръководството на Харвардския университет съзнателно е пренебрегвало прояви на враждебност на територията на кампуса и целенасочено е отказвало да прилага правилата в учебния комплекс, когато евреи и израелци са ставали жертва на тормоз. 

Преди един месец президентът Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от Харвардския университет. 

На 13 февруари правителството заведе срещу Харвард дело по обвинение, че университетът не е съдействал на федерално разследване. Правителството поиска от ръководството на учебното заведение документи, за да установи дали в процедурите за прием на студенти се е вземала предвид расовата принадлежност на кандидатите.

Източник: БТА, Николай Велев    
Доналд Тръмп Харвардски университет Съдебно дело Еврейски студенти
