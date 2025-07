САЩ налагат санкции на служител на ООН заради Израел

А мериканският държавен секретар Марко Рубио обяви снощи, че САЩ ще наложат санкции на специалния докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе заради нейните усилия Международния наказателен съд да предприеме мерки срещу американски и израелски политици и компании, предаде Ройтерс.

Рубио разкритикува в публикация в социалната мрежа „Екс“, по думите му, „незаконните и срамни усилия (на Франческа Албанезе) да насърчи Международния наказателен съд да предприеме действия срещу американски и израелски официални представители, компании и ръководители“.

„Кампанията на Албанезе за политическа и икономическа война срещу САЩ и Израел повече няма да бъде търпяна“, допълни американският държавен секретар.

Говорител на Албанезе не отговори веднага на молбата за коментар. Италианският специалист по право призова страните от Съвета на ООН по правата на човека да наложат оръжейно ембарго и да прекратят търговските и финансовите връзки с Израел, настоявайки, че той води „кампания на геноцид в Газа“.

В доклад, публикуван по-рано този месец, Албанезе обвини повече от 60 фирми, включително производители на въоръжение и технологични компании, че подкрепят израелското заселване и военни действия в Газа. Докладът призовава компаниите да прекратят бизнеса с Израел и към правна отговорност за служителите, участващи в предполагаемото нарушаване на международното право.

'Welcoming the move, American and Israeli officials are saying it's long overdue that the U.S. stand up to the UN and the likes of Albanese'@Mike_Wagenheim with the details on the decision to impose sanctions against the UN Rapporteur widely accused of antisemitism. pic.twitter.com/u6KBTlttKh