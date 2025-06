Сараевските Ромео и Жулиета: История за любов, по-силна от войната

М алко неща, свързани с войната, могат да се нарекат красиви. Но образът на две млади тела, прегърнати в смъртта насред улица в Сараево, предизвиква вълнение дори у най-закоравелите свидетели на конфликта.

Убитите от снайперистки куршуми Бошко Бъркич и Адмира Исмич – влюбени още от детството – остават в последната си прегръдка цели седем дни, преди телата им да бъдат прибрани.

Когато най-сетне са премахнати от моста Върбаня — все още прегърнати — те вече са се превърнали в символи на вечна любов, жертва на безсмислена война. Това е историята на босненските Ромео и Жулиета.

