Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Р усия е евакуирала още персонал от иранската атомна електроцентрала в Бушер, съобщи ръководителят на руската агенция за атомна енергия, след като през нощта бяха получени съобщения за атака срещу комплекса.

„Днес, около 7:20 московско време, 163 души напуснаха Бушер и се отправиха към ирано-арменската граница“, заяви изпълнителният директор на „Росатом“ Алексей Лихачев.

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

„В момента остават около 300 души“, добави той.

Русия е построила частично централата на иранското крайбрежие на Персийския залив, а нейни техници помагат за нейното функциониране.