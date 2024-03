Русия идентифицира 29 от 133 убити при атаката край Москва

Р уските власти съобщиха, че са идентифицирали 29 от 133 убити при вчерашната атака край Москва, предаде Франс прес.

АФП се позовава на руското министерство за справяне с извънредните ситуации.

Министерството публикува списък на идентифицираните 29 убити.

Въоръжени лица извършиха вчера нападение в концертна зала край Москва, при което бяха убити 133 души.

Руският президент Владимир Путин нарече атаката "кървав терористичен акт".

