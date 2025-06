Рапърът Силенто получи 30 години затвор за убийството на братовчед си

Р апърът Силенто, известен с хита си “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, беше осъден на 30 години затвор, след като се призна за виновен по обвинение в убийството на своя братовчед.

Рики Ламар Хоук, както е истинското име на 27-годишния изпълнител, се призна за виновен, но с психично заболяване, по обвинения в умишлено убийство и други престъпления, свързани със смъртта на 34-годишния Фредерик Рукс III през 2021 г. Това съобщи окръжният прокурор на окръг ДеКалб, Шери Бостън, в официално изявление.

Хоук също така се призна за виновен в утежнено нападение, притежание на оръжие по време на извършване на престъпление и укриване на труп. Обвинението в убийство беше свалено като част от споразумението за признаване на вина.

На 21 януари 2021 г., в ранните сутрешни часове, полицията открива тялото на Рукс с огнестрелни рани в крака и лицето пред къща в покрайнините на Декатур. В близост са намерени 10 гилзи, а охранителна камера заснема как бял BMW SUV се отдалечава с висока скорост непосредствено след стрелбата.

Семейни близки на Рукс информирали полицията, че Силенто го е взел със същия автомобил. GPS данни и видеозаписи потвърдили присъствието на превозното средство на мястото на инцидента. Около 10 дни по-късно, след ареста му, Силенто направил самопризнания. Балистични експертизи потвърдили, че намерените гилзи съответстват на пистолета, който рапърът носел при задържането си.

Семейството на жертвата заяви пред съдия Кортни Л. Джонсън от Върховния съд на окръг ДеКалб, че наложената присъда е недостатъчна и настояваше за по-сурово наказание, съобщи The Atlanta Journal-Constitution.

