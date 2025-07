Путин си взе последно сбогом с Ирина Подносова, шеф на Върховния съд

Р уският президент Владимир Путин днес изказа съболезнования за смъртта на бившата си състудентка и ръководителка на руския Върховен съд Ирина Подносова, която почина на 71-годишна възраст по-рано тази седмица, предаде Ройтерс.

Путин изглеждаше тъжен и замислен, докато седеше редом с членовете на семейството на Подносова в московска болница, където тялото ѝ бе изложено за поклонение в отворен ковчег, обграден от почетен караул, отбеляза агенцията.

🚨⚡️ President Vladimir Putin bids farewell to the Chief Justice of the Russian Supreme Court "Irina Podnosova" in an official farewell ceremony at Moscow Central Hospital. He laid flowers and offered condolences to her family, accompanied by Matviyenko, Volodin, Stepashin,… pic.twitter.com/PedKwdcvol

Руският президент положи букет с червени цветя в ковчега, прекръсти се и сведе глава, преди да разговаря със семейството ѝ.

Седемдесет и две годишният Путин и Подносова са изучавали заедно право през 70-те години в Ленинград (днес Санкт Петербург), където бъдещият президент започва кариерата си в КГБ.

Подносова беше един от няколко негови доверени сътрудници от онзи период, които поеха висши постове в политиката и съдебната система, след като той стана президент.

