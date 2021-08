Затвориха Пентагона заради стрелба до метростанция

Н яколко души бяха ранени тази сутрин, а полицай загина при инцидент със стрелба до сградата на Пентагона във Вашингтон.

Предполагаемият престъпник, открил огън, е неутрализиран от охраната, съобщи в. "Политико", като се позова на подразделението, което отговаря за сигурността на комплекса.

Стрелецът не е успял да проникне в сградата. Той е бил застрелян от охранител.

След изстрелите районът около комплекса на Пентагона беше затворен. Инцидентът стана до станция на метрото в района.

Pentagon lockdown after 'shooting event' Pentagon Force Protection Agency sent out an alert following the incident instructing all personnel to remain in the building, Lt. Col. Uriah Orland told POLITICO. It is unclear whether there were any casualties. https://t.co/LSTTd56WlB

UPDATE: At least three victims have been identified, one of whom has since been pronounced dead, according to radio transmissions from the Arlington County Fire Department.



According to Politico, an official with the Pentagon Force Protection Agencyhttps://t.co/6lOy1LDhR0 pic.twitter.com/6wqyktkNKW