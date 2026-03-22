Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

А мерикански и украински официални лица се срещнаха в Маями на 22 март за втори пореден ден на преговори за мирно споразумение с Русия. Срещата се провежда в момент, когато напредъкът по преговорите е почти замрял заради американско-израелската война с Иран.

Американската делегация се ръководи от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп, и включва още старши съветник в Белия дом Джош Грюнбаум и старши съветник по политиката в Държавния департамент Крис Къран. От украинска страна участват секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, първият заместник-ръководител Сергий Кислиця и парламентарният лидер на „Слуга на народа" Давид Арахамия.

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Президентът Володимир Зеленски заяви в вечерното си обръщение, че е получил доклад за дискусиите, но подробностите не могат да бъдат обсъждани по телефона. „Има сигнали, че продължаването на размените на пленници е възможно, и това би било наистина много добра новина", каза той. Пълен брифинг ще последва след завръщането на делегатите в Украйна.

След първия ден на преговорите на 21 март Уиткоф нарече разговорите „конструктивни" и заяви, че са се съсредоточили върху „стесняване и разрешаване на оставащите въпроси" за постигане на всеобхватно мирно споразумение. Зеленски от своя страна призова САЩ и международната общност да не намаляват натиска върху Русия, признавайки, че вниманието на Вашингтон е насочено предимно към Иран. Европейски официални лица предупредиха, че американската военна подкрепа за Украйна, включително системи за противовъздушна отбрана, може да се забави заради приоритетите в Близкия изток.

Това е първата среща лице в лице след преговорите в Женева на 17-18 февруари. Планирана среща за 5 март в Абу Даби беше отложена след американско-израелските удари срещу Иран.