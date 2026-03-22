Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

След първия ден на преговорите на 21 март Уиткоф нарече разговорите „конструктивни"

22 март 2026, 21:04
А мерикански и украински официални лица се срещнаха в Маями на 22 март за втори пореден ден на преговори за мирно споразумение с Русия. Срещата се провежда в момент, когато напредъкът по преговорите е почти замрял заради американско-израелската война с Иран.

Американската делегация се ръководи от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп, и включва още старши съветник в Белия дом Джош Грюнбаум и старши съветник по политиката в Държавния департамент Крис Къран. От украинска страна участват секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, първият заместник-ръководител Сергий Кислиця и парламентарният лидер на „Слуга на народа" Давид Арахамия.

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Президентът Володимир Зеленски заяви в вечерното си обръщение, че е получил доклад за дискусиите, но подробностите не могат да бъдат обсъждани по телефона. „Има сигнали, че продължаването на размените на пленници е възможно, и това би било наистина много добра новина", каза той. Пълен брифинг ще последва след завръщането на делегатите в Украйна.

След първия ден на преговорите на 21 март Уиткоф нарече разговорите „конструктивни" и заяви, че са се съсредоточили върху „стесняване и разрешаване на оставащите въпроси" за постигане на всеобхватно мирно споразумение. Зеленски от своя страна призова САЩ и международната общност да не намаляват натиска върху Русия, признавайки, че вниманието на Вашингтон е насочено предимно към Иран. Европейски официални лица предупредиха, че американската военна подкрепа за Украйна, включително системи за противовъздушна отбрана, може да се забави заради приоритетите в Близкия изток.

Това е първата среща лице в лице след преговорите в Женева на 17-18 февруари. Планирана среща за 5 март в Абу Даби беше отложена след американско-израелските удари срещу Иран.

Източник: БГНЕС    
Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 22 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Последни новини

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Свят Преди 2 часа

Страната прави всичко възможно, за да се справи със ситуацията

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Свят Преди 4 часа

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 6 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Свят Преди 6 часа

"В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа", написа той в публикация в Трут Соушъл

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

Свят Преди 7 часа

Властите посочват, че след въпросните атентати са засилили белгийското разузнаване и мерките за борба с тероризма

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 7 часа

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 7 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 8 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 9 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 9 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 10 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 10 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

България Преди 10 часа

Румен Леонидов публикува емоционално послание за покойния

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

България Преди 11 часа

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 11 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Скандалът, който обикаля световните медии: Дъщерята на Жоржиньо разплакана след среща с Чапъл Роан

Edna.bg

Сексоложка обясни популярността на нов, необичаен фетиш

Edna.bg

Александър Димитров разкри защо не е извикал Чочев и Десподов, обясни за Илия Груев и младежите

Gong.bg

Светльо Вуцов: Ще съм щастлив да станем шампиони, дори и без сухи мрежи

Gong.bg

Ученици създадоха сайт за български народни песни (ВИДЕО)

Nova.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Nova.bg