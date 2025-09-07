Свят

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост

7 септември 2025, 17:19
Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща
Източник: Getty Images

П ремиерът на Словения Роберт Голоб се ожени за дългогодишната си партньорка Тина Габер на церемония в тесен кръг от близки и приятели в словенското морското селце Струнян вчера, съобщи изданието „Словения таймс“.

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост.

Церемонията се състоя във вила Тартини и беше водена от кмета на Любляна Зоран Янкович, близък политически съюзник на Голоб.

Embed from Getty Images

Присъстваха роднини, приятели и редица високопоставени гости, сред които еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Чуждестранни високопоставени лица не бяха поканени, тъй като присъствието им би увеличило разходите и охраната им би била прекалено сложна. Двойката покри всички разходи сама, а държавната служба по протокола не участва в организацията.

Въпреки това беше осигурена охрана в съответствие с правото на премиера на постоянна защита.

Медии не бяха допуснати на събитието, а Голоб пусна само една снимка в Инстаграм. Имайки предвид обществения интерес, Голоб говори кратко пред репортери извън мястото на събитието, като им благодари, че са уважили правото на личен живот на двойката.

„Щастлив съм. Гордея се, че Тина Габер каза „да“ днес и че отсега нататък тя е Тина Габер Голоб. Бих искал да благодаря на всички за искрените поздравления“, каза той, като вдигна чаша шампанско с журналистите.

На въпрос за медения им месец Голоб каза, че вероятно ще пътуват „някъде на топло“ по време на есенната училищна ваканция.

Вила Тартини е разположена непосредствено на брега и е заобиколена от градини. Тя се управлява от държавната протоколна служба, но може да се наеме за частно ползване.

Бракът идва година и половина след като 58-годишният Голоб публично представи 19 години по-младата от него Габер, като своя партньорка на церемонията по връчването на наградата „Прешерн“ през февруари 2023 г.

Това е втори брак за Голоб, който се раздели със съпругата си повече от година преди връзката му с Габер да стане публична.

Тина Габер е бивша телевизионна водеща, инфлуенсър в социалните мрежи и известен защитник на правата на животните. Тя е придружавала министър-председателя на Словения на няколко официални събития, сред които погребението на папа Франциск и откриването на катедралата "Нотр Дам" след възстановяването ѝ.

Източник: София Ангелова/БТА    
Роберт Голоб Тина Габер Сватба Словения Министър-председател
Последвайте ни
Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Свят Преди 1 час

„Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта Мицотакис

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

България Преди 1 час

В близост до пожара няма постройки

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

Любопитно Преди 3 часа

Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296% в Pinterest

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Свят Преди 3 часа

Кои са възможните кандидати за поста му

<p>Феноменът &bdquo;Игри на волята&ldquo; се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)</p>

Феноменът „Игри на волята“ се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Ралица Паскалева е категорична, че участниците в сезон 7 са наистина запомнящи се

<p>Пореден протест заради водната криза в Плевен</p>

Пореден протест заради водната криза в Плевен

България Преди 4 часа

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен

Карло Акутис

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

Свят Преди 4 часа

Ватиканът призна Карло Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 5 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

"Кървава луна"

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

България Преди 5 часа

Тази вечер погледнете към небето и вижте Луната

<p>Суетният миньор Теодор-Чикагото влиза в &bdquo;Игри на волята&ldquo; 7</p>

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Любопитно Преди 6 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p>Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу</p>

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

България Преди 6 часа

„Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“, казва психологът Росен Йорданов

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Любопитно Преди 7 часа

Мариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" с едно от най-големите имена в популярната музика у нас

<p>Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф</p>

Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

България Преди 7 часа

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста

<p>Само за часове: Стотици глобени за средна скорост</p>

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

България Преди 7 часа

При леките автомобили са засечени скорости от 222 км/ч, 200 км/ч и 187 км/ч на автомагистрали, както и 179 км/ч на Северната скоростна тангента

Принцесата на Уелс Катерин отново е в отбора на брюнетките

Принцеса Кейт отново е в отбора на брюнетките

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс беше с нова драматична руса прическа само преди няколко дни

<p>Отвличания от извънземни или фалшиви спомени: Къде е истината?</p>

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

Любопитно Преди 9 часа

Фолклористи откриват множество теми в разказите за отвличания, които присъстват в човешките истории от векове

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Грим, който ни прави уморени - нов тренд в 12 стъпки

Edna.bg

„Игри на волята“ се завръща в понеделник по NOVA

Edna.bg

Тони Кроос: Много хора не са чували за Исак, сериозен съм

Gong.bg

НА ЖИВО: Грузия 2:0 България

Gong.bg

Никола Цолов завърши втори във финалното класиране на Формула 3

Nova.bg

Стотици глобени за часове: Тол камерите започнаха да засичат средна скорост

Nova.bg