Предлагат да се забрани стресът на работа

10 000 смъртни случая годишно са заради "прегаряне"

2 декември 2025, 11:44
С тресът на работното място вече представлява над 40% от всички случаи на депресия и е основната причина за 10 000 смъртни случая годишно. Европейската конфедерация на профсъюзите настоява предстоящият пакет за качествени работни места да включва директива за психосоциалните рискове, която да въведе законово изискване работодателите да предприемат мерки за предотвратяване на прегарянето и преумора, съобщи Pariteni.bg.
 
Това съобщиха от ЕКП, като посочиха, че спешната необходимост Европейската комисия да издаде директива за прекратяване на нарастващата епидемия от стрес на работното място се вижда и от ситуацията, пред която са изправени собствените ѝ служители. Според Европейската федерация на работещите в публичния сектор (EPSU) все по-голям брой служители на ЕК страдат от прегаряне поради „екстремно натоварване“, причинено от очакването на ръководството да прави повече с по-малко ресурси.

Естер Линч, генерален секретар на ЕКП, коментира: „Стресът на работното място е предвидим и предотвратим. Работниците правят всичко възможно, сега работодателите трябва да направят своето. Всеки работодател трябва да въведе конкретен план за безопасността на хората. Знаем, че преумора може да причини прегаряне, депресия и сърдечни заболявания. Това струва на икономиката около 620 милиарда евро годишно и най-важното е, че струва живота на хората. Въпреки това, Европа в момента няма законодателство относно психосоциалните рискове. Докладите, излизащи от Berlaymont, би трябвало да означават, че комисарите знаят по-добре от всеки друг колко силно Европа се нуждае от директива за прекратяване на стреса на работното място и очакваме тя да бъде включена в Закона за качествени работни места.“

Ян Вилем Гудриан, генерален секретар на EPSU, добави: „Положението на държавните служители в ЕС наподобява това на служителите в публичната администрация в страните от ЕС. Съкращенията на бюджета и мерките за строги икономии лишават финансите на нашите публични администрации и регулаторни органи, което води до стрес и въздействие върху качеството на работата. Комисията трябва да действа за всички, включително за собствения си персонал.“

